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Рабочая группа предложила принять федеральный закон о Госсовете

В России надо принять отдельный федеральный закон о Госсовете, а также прописать его роль и статус в Конституции. Такие предложения выдвинула рабочая группа по изменению Конституции, документ есть у РБК.

Руководители группы отметили, что Госсовет необходимо эффективно встроить в систему государственных органов, а сам орган должен иметь самостоятельное значение и не дублировать роль Совета Федерации.

Для этого в Конституции надо прописать, как Госсовет формируется, определить другие ключевые параметры, касающиеся его работы. Затем «в развитие» этих вопросов также надо принять отдельный федеральный закон о Госсовете, считают эксперты.

Владимир Путин предложил изменить Конституцию
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15 января во время выступления с посланием к Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию. В частности, он предложил закрепить в Основном законе роль и статус Госсовета и передать Госдуме право утверждать председателя правительства, вице-премьеров и министров.

Для подготовки предложений о внесении изменений в Конституцию Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы, в которую вошли 75 человек из разных сфер. Так, в список участников попали музыкант Денис Мацуев, писатель Захар Прилепин, генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, депутаты Госдумы Ирина Роднина и Валентина Терешкова и другие.

Рабочая группа назвала требующие корректировки статьи Конституции
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Госсовет был создан указом Путина в 2000 году. Сейчас он выполняет роль совещательного органа при президенте. Главой Госсовета является президент, а в его состав входят председатели обеих палат парламента, полномочные представители президента в федеральных округах, главы регионов и руководители фракций в Госдуме. Кроме того, президент может включить в состав Госсовета «бывших губернаторов, имеющих большой опыт государственной и общественной деятельности».

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Виталий Мутко сообщил в эфире телеканала РБК, что Госсовет станет частью структуры исполнительной власти. По мнению Мутко, это позволит губернаторам регионов «все свои решения не просто рекомендовать, а принимать для исполнения».

Теги: Конституция России, Госсовет, рабочая группа
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