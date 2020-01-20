Рабочая группа предложила принять федеральный закон о Госсовете

В России надо принять отдельный федеральный закон о Госсовете, а также прописать его роль и статус в Конституции. Такие предложения выдвинула рабочая группа по изменению Конституции, документ есть у РБК.

Руководители группы отметили, что Госсовет необходимо эффективно встроить в систему государственных органов, а сам орган должен иметь самостоятельное значение и не дублировать роль Совета Федерации.

Для этого в Конституции надо прописать, как Госсовет формируется, определить другие ключевые параметры, касающиеся его работы. Затем «в развитие» этих вопросов также надо принять отдельный федеральный закон о Госсовете, считают эксперты.

15 января во время выступления с посланием к Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию. В частности, он предложил закрепить в Основном законе роль и статус Госсовета и передать Госдуме право утверждать председателя правительства, вице-премьеров и министров.



Для подготовки предложений о внесении изменений в Конституцию Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы, в которую вошли 75 человек из разных сфер. Так, в список участников попали музыкант Денис Мацуев, писатель Захар Прилепин, генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, депутаты Госдумы Ирина Роднина и Валентина Терешкова и другие.

