Мутко впервые обозначил статус Госсовета после послания Путина

По словам вице-премьера, новое правительство, вероятнее всего, будет формироваться в рамках новых конституционных подходов

Виталий Мутко (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

У Государственного совета после предложений президента Владимира Путина появится статус. Об этом заявил заместитель председателя правительства Виталий Мутко.

«Будет изменение по Государственному совету, появится статус у него, уже не просто будет совещательным органом», — сказал он в эфире телеканала РБК. «Не надо путать будет с Советом Федерации — он законодательный орган, это будет совет государственный в структуре исполнительной власти», — добавил Мутко.

Новое правительство также, вероятнее всего, будет формироваться в рамках новых конституционных подходов. «Подходы формирования правительства, скорее всего, будут в рамках новых подходов конституционных. И те задачи, о которых говорил глава государства, нужно будет сходу решать новому правительству», — сказал он.

По его словам, Государственный совет, согласно озвученному ранее президентом Путиным плану, войдет в структуру исполнительной власти. Мутко отметил, что это даст возможность губернаторам регионов быть «еще более настойчивыми, а все свои решения не просто рекомендовать, а принимать для исполнения».