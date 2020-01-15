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Отставка правительства Медведева ,  
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Мутко впервые обозначил статус Госсовета после послания Путина

По словам вице-премьера, новое правительство, вероятнее всего, будет формироваться в рамках новых конституционных подходов
Виталий Мутко (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

У Государственного совета после предложений президента Владимира Путина появится статус. Об этом заявил заместитель председателя правительства Виталий Мутко.

«Будет изменение по Государственному совету, появится статус у него, уже не просто будет совещательным органом», — сказал он в эфире телеканала РБК. «Не надо путать будет с Советом Федерации — он законодательный орган, это будет совет государственный в структуре исполнительной власти», — добавил Мутко.

Новое правительство также, вероятнее всего, будет формироваться в рамках новых конституционных подходов. «Подходы формирования правительства, скорее всего, будут в рамках новых подходов конституционных. И те задачи, о которых говорил глава государства, нужно будет сходу решать новому правительству», — сказал он.

По его словам, Государственный совет, согласно озвученному ранее президентом Путиным плану, войдет в структуру исполнительной власти. Мутко отметил, что это даст возможность губернаторам регионов быть «еще более настойчивыми, а все свои решения не просто рекомендовать, а принимать для исполнения».

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Вице-премьер также отметил, что отставка правительства не говорит о том, что оно не справлялось со своими задачами. «Наоборот, президент сегодня публично и на совещании с нами сказал, что благодарен», — добавил Мутко. При этом Мутко заметил, что расформирование кабмина не стало для него сюрпризом, потому что он занимается региональной политикой и видит критику правительства. «Чувствую то, о чем говорит президент, что есть такие изменения. Потом, мы ведь тоже видим, что есть определенная критика в адрес правительства», — рассказал он.

В сегодняшнем послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию, в частности закрепить в Конституции статус Государственного совета, а также наделить Госдуму правом не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру на пост премьер-министра, предложенную президентом. При этом, по словам Путина, предложенные им поправки в Конституцию должны быть вынесены на «всенародное голосование». Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что комиссия готова организовать всенародное голосование по пакету поправок в Конституцию «в любой момент после того, как предложения будут окончательно сформированы».

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На фоне этого премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства, объяснив свое решение необходимостью предоставить президенту «возможность принимать все необходимые решения». По его словам, президент обозначил целый ряд фундаментальных изменений, которые необходимо внести в Конституцию. Путин, в свою очередь, поручил правительству исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина, а также предложил Медведеву занять должность зампредседателя Совета безопасности. Сегодня в структуре ведомства нет соответствующего поста.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Виталий Мутко, отставка правительства, Дмитрий Медведев
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