Иран опроверг планы передать Украине черные ящики сбитого Boeing

Иран пока не планирует передавать черные ящики со сбитого украинского Boeing за границу и самостоятельно занимается их расшифровкой, рассказал глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар. Об этом сообщает агентство IRNA.

По словам Резайефара, сейчас специалисты в Иране пытаются самостоятельно расшифровывать данные бортового самописца. «Если нам это не удастся, есть вариант (отправки ящиков. — РБК.) на Украину и во Францию. Но мы еще не приняли решение об их передаче за границу», — сказал Резайефар.

18 января Reuters со ссылкой на иранское агентство Tasnim сообщил, что черные ящики сбитого Boeing отправят на Украину. «Используя опыт Франции, Канады и Америки, мы попытаемся расшифровать [черные ящики] в Киеве», — передало агентство слова Хасана Резайефара. Он добавил, что, если в Киеве расшифровать данные самописцев не получится, их направят во Францию.

Ранее агентство IRNA со ссылкой на Резайефара сообщало, что Тегеран передаст черные ящики Франции, так как в Иране нет необходимых технологий для расшифровки их данных.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», направлявшийся из Тегерана в Киев, был по ошибке сбит иранскими военными 8 января вскоре после вылета. На его борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Сначала в Тегеране заявили, что трагедия была следствием технической неисправности самолета. Однако затем Корпус стражей исламской революции (КСИР) признал, что лайнер сбили иранские ПВО из-за ошибки оператора, который принял самолет за ракету. Президент Ирана Хасан Роухани назвал произошедшее «непростительной ошибкой» и сообщил, что расследование по делу продолжается.