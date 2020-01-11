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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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Иран передаст Франции черные ящики украинского Boeing

Власти Ирана передадут Франции «черные ящики» самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», который был сбит иранскими военными 8 января. Об этом со ссылкой на главу отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасана Резайефара сообщает IRNA.

По словам Резайефара, Иран планировал самостоятельно изучить «черные ящики», но из-за недостатка технологий для расшифровки данных их решили отправить во Францию.

Резайефар пояснил, что перед принятием этого решения Иран попросил Канаду, Францию и США предоставить свое оборудование для расшифровки, но те отказались. После этого Тегеран поручил Украине, Швеции, Великобритании, Канаде и США выбрать независимую лабораторию и страны согласились отправить бортовые самописцев во Францию, рассказал Резайефар.

Иран предоставил Украине доступ к «черным ящикам» упавшего самолета
Общество

Самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января после вылета из аэропорта в Тегеране. На борту судна находились 176 человек, все они погибли. По первоначальной версии иранских властей, крушение произошло из-за возгорания в двигателе. 9 января в СМИ появились сообщения о том, что американская разведка считает, что лайнер ошибочно сбили иранские военные. Позднее эту версию поддержали в Великобритании и Канаде.

10 января иранский новостной канал IRNN опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены «черные ящики» потерпевшего крушение лайнера. Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде сообщал, что получить данные из «черных ящиков» сложно из-за их повреждения в результате катастрофы. 10 января Иран предоставил доступ к бортовым самописцам Украине.

Последствия крушения украинского Boeing в Иране. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Утром 11 января Иран признал вину в крушении украинского самолета. В Генштабе ВС Ирана сообщили, что лайнер напоминал по форме и движению «вражеский объект» и был сбит иранскими ПВО. Президент Ирана Хасан Роухани назвал произошедшее «непростительной ошибкой» и сообщил, что расследование по делу продолжается.

Видео: РБК

Теги: Иран, крушение, «черный ящик»
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