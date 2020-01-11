Иран передаст Франции черные ящики украинского Boeing

Власти Ирана передадут Франции «черные ящики» самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», который был сбит иранскими военными 8 января. Об этом со ссылкой на главу отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасана Резайефара сообщает IRNA.

По словам Резайефара, Иран планировал самостоятельно изучить «черные ящики», но из-за недостатка технологий для расшифровки данных их решили отправить во Францию.

Резайефар пояснил, что перед принятием этого решения Иран попросил Канаду, Францию и США предоставить свое оборудование для расшифровки, но те отказались. После этого Тегеран поручил Украине, Швеции, Великобритании, Канаде и США выбрать независимую лабораторию и страны согласились отправить бортовые самописцев во Францию, рассказал Резайефар.

Самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января после вылета из аэропорта в Тегеране. На борту судна находились 176 человек, все они погибли. По первоначальной версии иранских властей, крушение произошло из-за возгорания в двигателе. 9 января в СМИ появились сообщения о том, что американская разведка считает, что лайнер ошибочно сбили иранские военные. Позднее эту версию поддержали в Великобритании и Канаде.