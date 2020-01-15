Расшифровка «черных ящиков» сбитого в Иране Boeing начнется 20 января

Расшифровка бортовых самописцев пассажирского Boeing «Международных авиалиний Украины», сбитого под Тегераном, начнется в Киеве 20 января. Об этом сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, передает телеканал ТСН.

«Сейчас решается вопрос доставки «черных ящиков» на территорию Украины», — заявил он. По его словам, 15 января в страну прибудет глава авиационных властей Ирана.

Также Рувин рассказал о продолжении работы над опознанием останков жертв крушения самолета. По его словам, иранские власти поставили задачу передать останки украинской стороне до 19 января.

Накануне официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили заявил, что самописцы отправят для расшифровки во Францию. Во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации эту информацию опровергли. Организация отметила, что придерживается объявленного ранее плана, согласно которому ее представители будут участвовать в расшифровке, но на Украине.