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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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Расшифровка «черных ящиков» сбитого в Иране Boeing начнется 20 января

Расшифровка бортовых самописцев пассажирского Boeing «Международных авиалиний Украины», сбитого под Тегераном, начнется в Киеве 20 января. Об этом сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, передает телеканал ТСН.

«Сейчас решается вопрос доставки «черных ящиков» на территорию Украины», — заявил он. По его словам, 15 января в страну прибудет глава авиационных властей Ирана.

Также Рувин рассказал о продолжении работы над опознанием останков жертв крушения самолета. По его словам, иранские власти поставили задачу передать останки украинской стороне до 19 января.

Накануне официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили заявил, что самописцы отправят для расшифровки во Францию. Во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации эту информацию опровергли. Организация отметила, что придерживается объявленного ранее плана, согласно которому ее представители будут участвовать в расшифровке, но на Украине.

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Киев получил от Тегерана доступ к «черным ящикам», обломкам лайнера и записям переговоров диспетчеров аэропорта с пилотами 10 января.

Украинский Boeing 737-800 потерпел крушение утром 8 января после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолета были 176 человек, никто не выжил. Первоначально власти Ирана заявили, что причиной падения самолета стала техническая неисправность. Позднее они признали, что лайнер был случайно сбит иранскими военными: оператор системы ПВО принял его за крылатую ракету. Президент страны Хасан Роухани назвал случившееся непростительной ошибкой. По данным CNN, самолет мог быть сбит двумя ракетами, выпущенными из зенитно-ракетного комплекса «Тор».

Теги: «черные ящики», расшифровка, самолет
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