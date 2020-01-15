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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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СБУ и Генпрокуратура Украины попросили Иран передать черные ящики Boeing

Офис Генпрокурора Украины и СБУ попросили Иран передать украинской стороне бортовые самописцы сбитого 8 января над Тегераном Boeing 737 «Международных авиалиний Украины». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, соответствующий запрос был направлен в компетентные органы Ирана.

«Украинская сторона принимает все меры для обеспечения надлежащей расшифровки бортовых самописцев и сохранения доказательств в расследовании обстоятельств авиакатастрофы», — заявили в офисе Генпрокурора.

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Ранее стало известно, что расшифровка «черных ящиков» начнется 20 января.

Официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили заявил, что «черные ящики» отправят для расшифровки во Францию, однако французская сторона опровергла данную информацию. Во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщили, что представители организации примут участие в расшифровке самописцев на территории Украины.

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Иран 10 января предоставил Украине доступ к записям переговоров диспетчеров аэропорта Тегерана с пилотами, а также доступ к обломкам самолета и месту крушения.

Самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс Тегеран — Киев, был сбит по ошибке оператора системы ПВО Ирана 8 января. На борту лайнера находились 176 человек, все они погибли.

Теги: Украина, Иран, «черные ящики», Boeing 737
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