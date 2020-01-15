СБУ и Генпрокуратура Украины попросили Иран передать черные ящики Boeing
Офис Генпрокурора Украины и СБУ попросили Иран передать украинской стороне бортовые самописцы сбитого 8 января над Тегераном Boeing 737 «Международных авиалиний Украины». Об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно сообщению, соответствующий запрос был направлен в компетентные органы Ирана.
«Украинская сторона принимает все меры для обеспечения надлежащей расшифровки бортовых самописцев и сохранения доказательств в расследовании обстоятельств авиакатастрофы», — заявили в офисе Генпрокурора.
Ранее стало известно, что расшифровка «черных ящиков» начнется 20 января.