СБУ и Генпрокуратура Украины попросили Иран передать черные ящики Boeing

Официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили заявил, что «черные ящики» отправят для расшифровки во Францию, однако французская сторона опровергла данную информацию. Во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщили, что представители организации примут участие в расшифровке самописцев на территории Украины.

Иран 10 января предоставил Украине доступ к записям переговоров диспетчеров аэропорта Тегерана с пилотами, а также доступ к обломкам самолета и месту крушения.

Самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс Тегеран — Киев, был сбит по ошибке оператора системы ПВО Ирана 8 января. На борту лайнера находились 176 человек, все они погибли.