Сарадж попросил оказать давление на сторонников Хафтара

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж обратился к участникам конференции по урегулированию кризиса в Ливии с призывом оказать давление на сторонников командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом сообщает Bloomberg.

Кроме того, Саррадж призвал мировое сообщество отреагировать на закрытие портов в Ливии для экспорта нефти.

18 января национальная нефтяная корпорация Ливии (National Oil Corporation) объявила о форс-мажоре в связи с блокировкой экспорта нефти из ряда портов по указанию службы охраны нефтяных объектов в центральной и восточной зонах страны и командования Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой Халифой Хафтаром. В национальной корпорации оценили сокращение нефти на 800 тыс. баррелей в сутки, а финансовые убытки примерно в $55 млн ежесуточно.

19 января в Берлине пройдет Международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии. Инициатором проведения мероприятия выступила канцлер Германии Ангела Меркель. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар уже прибыл в немецкую столицу. В конференции также примут участие Россия, США, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Египет, Алжир и Великобритания.