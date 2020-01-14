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Минобороны сообщило о новой просьбе Хафтара по московским переговорам

На переговорах лидеров противоборствующих в Ливии сил, которые прошли 13 января в Москве, было достигнуто «принципиальное согласие» о необходимости поддержания режима прекращения боевых действий. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в РБК.

В ведомстве заявили, что участвовавший в переговорах командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар позитивно оценил проект итогового соглашения, однако перед подписанием попросил паузу на двое суток «для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племен».

В то же время глава Правительства национального согласия Фаиз Саррадж и председатель Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри документ подписали.

В российском Минобороны добавили, что работа по урегулированию конфликта в Ливии будет продолжена, так как эта проблема требует «кропотливой работы по формированию взвешенных и взаимоприемлемых для сторон решений».

Ранее источники «РИА Новости» и телеканала Al-Arabiya сообщали, что Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о прекращении огня из-за того, что оно не удовлетворяет ряд требований Ливийской национальной армии.

Глава российского МИДа Сергей Лавров в то же время сообщил журналистам, что Хафтар не стал подписывать документ и попросил дополнительное время до утра 14 января.

14 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Хафтар «сбежал» из Москвы после провала переговоров. «Если атаки Хафтара против народа и законного правительства Ливии продолжатся, мы не станем воздерживаться от того, чтобы преподать ему урок», — предупредил Эрдоган.

Теги: Ливия, Халифа Хафтар
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