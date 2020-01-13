МИД сообщил о прибытии в Москву ливийцев для мирных переговоров

Представители обеих противоборствующих сторон в Ливии прибыли в Москву и в скором времени приступят к переговорам. Об этом в своем Facebook сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

По ее словам, в Москве уже начались переговоры российских и турецких дипломатов о мирном урегулировании в Ливии. Сами ливийцы присоединятся к переговорам позднее. К посту она прикрепила фотографию из Дома приемов МИДа, на которой видно, как за одним круглым столом сидят представители России и Турции. С российской стороны за столом находятся главы МИДа и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу. Напротив них за столом сидят их турецкие коллеги — глава МИДа Мевлют Чавушоглу и министр обороны Хулуси Акар.

Запись в facebook пользователя Мария Захарова

В Ливии после падения режима лидера страны Муаммара Каддафи началась гражданская война. Столицу страны, город Триполи, контролирует признанное ООН Правительство национального согласия, возглавляемое Фаизом Сараджем. Однако с 2017 года ПНС находится в конфликте с Ливийской национальной армией, которая формально подчиняется Палате представителей Ливии, базирующейся в Тобруке. Лидером ЛНА является маршал Халифа Хафтар — бывший политический противник Каддафи. В 2019 году силы Хафтара начали штурм Триполи, однако до сих пор не смогли занят город. Поддержку ПНС оказывает Турция. Власти Турции сообщали о присутствии в Ливии российских наемников, выступающих на стороне Хафтара. В Кремле, комментируя эти заявления, сказали, что после начала гражданской войны Ливия стала «пристанищем для наемников из целого ряда, из огромного количества стран».