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Нефтяная компания Ливии объявила о форс-мажоре из-за блокировки портов

Эксперты считают, что блокировка ливийских портов — попытка генерала Халифы Хафтара продемонстрировать свою силу перед международной конференцией в Берлине
Фото: Hazem Ahmed / AP

Нефтяная компания Ливии NOC объявила состояние форс-мажора в связи с невозможностью вывозить нефть из страны. Экспорт из портов в центральной и восточной части страны заблокирован армией генерала Халифы Хафтара, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Состояние форс-мажора даст основания NOC на законных основаниях прервать действие контрактов на поставку нефти заказчикам.

Официально в Бенгази закрытие портов в Бреге, Сидре, Рас-Лануфе, Хариге и Зуетине объясняют «требованиями ливийского народа». Представитель Хафтара Ахмед Мисмари заявил, что восточные племена Ливии потребовали прекратить производство нефти. Однако Артуро Вервелли, который возглавляет римское представительство Европейского совета по международным отношениям, заявил агентству Reuters, что запрет на экспорт нефти — попытка Хафтара показать свою силу в преддверии конференции по Ливии, которая начинается в Берлине.

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Глава Ливийской национальной компании пытается тем самым усилить свои позиции и лишить дохода своих оппонентов из признанного ООН правительства Файеза Сарраджа в Триполи, считает эксперт. «Но такие действия могут быть негативно восприняты теми странами Европы, которые являются основными потребителями ливийской нефти», — заявил Вервелли.

Как ранее сообщало агентство ТАСС, участники встречи в Берлине рассчитывают, что на ней сторонам удастся подписать соглашение об учреждении «функционирующего президентского совета и формировании единого, объединенного, инклюзивного и эффективного ливийского правительства».

В числе участников конференции в столице Германии помимо лидеров враждующих группировок в Ливии также ожидаются президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Турции Реджеп Эрдоган, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Италии Джузеппе Конте и государственный секретарь США Майк Помпео.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Ливия, Халифа Хафтар
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