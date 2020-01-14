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Политика ,  
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Меркель позвала Хафтара и Сарраджа на конференцию по Ливии в Берлин

Канцлер Германии Ангела Меркель пригласила представителей сторон конфликта в Ливии, командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельмаршала Халифу Хафтара и главу созданного при поддержке ООН Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, на международную конференцию по Ливии в Берлине, сообщается на сайте правительства ФРГ.

Решение было принято после консультации с генсеком ООН Антониу Гутерришем. В конференции также примут участие Россия, США, Китай, Великобритания, Италия, Франция, Турция, Египет, Алжир, ОАЭ, представители ООН, ЕС, Африканского союза и Лиги арабских государств.

Источник «РИА Новости» утверждает, что Хафтар получил приглашение, но ответа на него пока не последовало.

Фельдмаршал Хафтар улетел с московских переговоров без перемирия
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8 января перед переговорами в Москве президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали стороны конфликта в Ливии к перемирию с полуночи 12 января. ЛНА и ПНС объявили о прекращении огня, но затем обвинили друг друга в нарушении его условий.

В понедельник, 13 января, главы МИД России и Турции провели переговоры с Хафтаром и Сарраджем. Командующий ЛНА покинул Москву, не подписав подготовленный документ в поддержку перемирия, — он попросил дать ему время для дополнительных консультаций, сообщили позднее в российском Минобороны.

Теги: Ангела Меркель, Халифа Хафтар, Берлин, Ливия
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