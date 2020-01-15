Лавров назвал промежуточными переговоры по Ливии в Москве

Состоявшиеся в Москве 13 января переговоры по Ливии стали шагом к подготовке международной конференции в Берлине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на международной конференции «Диалог Райсина», передает ТАСС.

«Мы никогда и не делали вид, что переговоры в Москве должны быть итоговой встречей, которая бы разрешила все вопросы без исключения. Мы продвигали эту встречу как шаг и вклад в подготовке к предстоящей в Берлине международной конференции по Ливии», — заявил глава российского МИДа.

Он напомнил, что конференция в Берлине состоится 19 января. Планируется, что на нее пригласят обе стороны конфликта в Ливии.

Лавров также выразил сожаление, что в Москве итоговый документ не был подписан всеми сторонами. Так, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и спикер ливийской Палаты представителей Акила Салех Иса отказались подписать документ, объяснив это необходимостью обсудить данный шаг с народом.