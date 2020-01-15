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Лавров назвал промежуточными переговоры по Ливии в Москве

Состоявшиеся в Москве 13 января переговоры по Ливии стали шагом к подготовке международной конференции в Берлине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на международной конференции «Диалог Райсина», передает ТАСС.

«Мы никогда и не делали вид, что переговоры в Москве должны быть итоговой встречей, которая бы разрешила все вопросы без исключения. Мы продвигали эту встречу как шаг и вклад в подготовке к предстоящей в Берлине международной конференции по Ливии», — заявил глава российского МИДа.

Он напомнил, что конференция в Берлине состоится 19 января. Планируется, что на нее пригласят обе стороны конфликта в Ливии.

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Лавров также выразил сожаление, что в Москве итоговый документ не был подписан всеми сторонами. Так, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и спикер ливийской Палаты представителей Акила Салех Иса отказались подписать документ, объяснив это необходимостью обсудить данный шаг с народом.

«Очень важно донести до сторон конфликта, что любой достигнутый ими в Берлине консенсус будет принят», — заключил министр иностранных дел России.

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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 8 января провели переговоры в Стамбуле, в рамках которых они выступили с предложением о прекращении огня в Ливии. Обе стороны ливийского конфликта согласились, однако позднее обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Позднее, 13 января, стало известно, что глава правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и Халифа Хафтар приедут в Москву, чтобы подписать соглашение о перемирии. В итоге переговоры завершились ничем. Саррадж со своей стороны подписал документ, а Хафтар взял время, чтобы обдумать соглашение.

Теги: Сергей Лавров, переговоры, Ливия, Москва
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