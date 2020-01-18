Хафтар прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар в субботу, 18 января, прибыл в Берлин для участия в конференции по урегулированию кризиса в Ливии. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Делегация Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем также направилась в Берлин для участия в конференции.

Международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии пройдет 19 января в Берлине по инициативе канцлера Германии Ангелы Меркель. В конференции также примут участие Алжир, Великобритания, Египет, Китай, Россия США, Турция, ОАЭ и Франция.

8 января президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали стороны конфликта в Ливии к перемирию с полуночи 12 января. ЛНА и ПНС объявили о прекращении огня, но затем обвинили друг друга в нарушении его условий.

В понедельник, 13 января, главы МИД России и Турции провели переговоры с Хафтаром и Сарраджем. Командующий ЛНА покинул Москву, не подписав подготовленный документ в поддержку перемирия. Позднее в российском Минобороны сообщили, что Хафтар попросил дать ему время для дополнительных консультаций.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии идет гражданская война. Столицу страны Триполи сейчас контролирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем. В 2017 году ПНС вступило в конфликт с Ливийской национальной армией, которая формально подчиняется палате представителей Ливии, расположенной в Тобруке. Лидером ЛНА является маршал Халифа Хафтар — бывший политический противник Каддафи. В 2019 году силы Хафтара начали штурм Триполи, но до сих пор не смогли занять город.