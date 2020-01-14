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Фельдмаршал Хафтар улетел с московских переговоров без перемирия

Почему России и Турции пока не удалось добиться прекращения войны в Ливии
Посвященные урегулированию в Ливии переговоры в Москве так и не завершились подписанием соответствующего документа — командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар запросил время для дополнительных консультаций
Фото: Hani Amara / Reuters

Чем закончилась встреча в Москве

Командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар покинул Москву, так и не подписав подготовленный при посредническом участии России и Турции документ в поддержку перемирия.

8 января, в преддверии переговоров в Москве, президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган призвали все стороны ливийского конфликта к перемирию с полуночи 12 января. 13 января министры иностранных дел России и Турции провели в Москве переговоры с представителями противоборствующих сторон — Халифой Хафтаром и главой созданного при поддержке ООН правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фаизом Сараджем. В московских переговорах также принимали участие главы двух ливийских парламентов — заседающей в Тобруке и поддерживающей Хафтара палаты представителей во главе с Акилой Салех и Высшего государственного совета Халеда аль-Мишри, поддерживающего Сараджа.

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Сарадж и аль-Мишри документ (его содержание не обнародовано) подписали вечером 13 января. Хафтар взял время подумать до утра 14 января, сообщил Лавров. Однако 14 января он так и не сделал этого. В интервью Al Arabiya Хафтар объяснил, что в предложенном для подписания документе были не устраивающие его формулировки. В частности, он хотел, чтобы силам ЛНА было позволено закрепиться в Триполи, который формально остается столицей раздробленного государства и находится под контролем войск Сараджа. Хафтар также настаивал на создании нового правительства, которое получило бы вотум доверия заседающего в Тобруке парламента. Он также призывал к международному мониторингу за соблюдением режима прекращения огня без участия Турции и требовал вывода «привезенных из Сирии и Турции» наемников.

Днем 14 января Министерство обороны России уточнило, что Хафтар не совсем отказался подписывать документ — он снова взял паузу в пару дней, чтобы обсудить возможность его подписания с союзными племенами.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не удалось сформировать единый орган управления, и в стране установилось двоевластие. Восток и часть юга страны находятся под контролем избранной в 2014 году палаты представителей Ливии, известной как «правительство в Тобруке». Ее поддерживает Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи. На западе Ливии правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем.

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Что означает отказ Хафтара от соглашения

В ливийском конфликте Турция, ставшая наряду с Россией посредником на московских переговорах, поддерживает ПНС Сараджа. В конце ноября Анкара подписала с ним соглашение о военном сотрудничестве и о разграничении морских зон в Средиземном море. По предложению Сараджа парламент Турции одобрил отправку в Ливию турецких военных. По словам Эрдогана, они начали направляться туда уже 5 января.

Москва декларирует равноудаленность от всех сторон ливийского конфликта, однако Эрдоган настаивает на том, что Россия оказывает поддержку Хафтару, а на его стороне воюет несколько тысяч наемников из так называемой ЧВК Вагнера. Президент Путин отрицает участие сил, представляющих российское государство, в конфликте. Тем не менее в последние годы Москва поддерживает активные контакты с Хафтаром.

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Отказ Хафтара подписать документ наносит удар не столько по международному имиджу России, сколько по ее реноме в глазах Анкары — ведь поддерживаемый Турцией Сарадж документ подписал, а Москва не смогла добиться того же от Хафтара, сказал РБК эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. «Теперь дело за Владимиром Путиным», — заявил 14 января Эрдоган, оценивая итоги московской встречи. По его словам, турецкая сторона свою часть обязательств по ливийскому урегулированию выполнила.

Хафтар мог взять паузу, чтобы показать свою значимость и связаться с поддерживающими его сторонами, предполагает Мардасов. У Хафтара — поддержка ОАЭ и Египта, которые не приветствуют усиление Турции в стране.

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Накануне переговоров в Москве Путин контактировал с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном, а также наиболее активными на ливийском направлении европейскими лидерами — президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Италии Джузеппе Конте. Среди собеседников российского президента был и эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани, поддерживающий ПНС. Однако этот переговорный марафон не привел к тому, чтобы Хафтар изменил свою позицию. Как объяснял РБК эксперт Григорий Лукьянов, Франция в Ливии поддерживает Хафтара, Италия — Сараджа. Предложенным в Москве документом был прежде всего недоволен Египет, пишет итальянская La Repubblica. Каир, уверяет издание, хочет создать в Ливии подконтрольное ему государство.

Изменит ли ситуацию конференция в Берлине

Проблема всех предыдущих переговоров по Ливии была в том, что те соглашения, которые достигались, почти сразу дезавуировались, в том числе из-за несогласия с ними различных союзников подписантов, поэтому вполне возможно, что Хафтару действительно нужны дополнительные консультации, сказал РБК руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Василий Кузнецов. По его словам, остается еще несколько дней до международной берлинской конференции по Ливии, которые могут быть использованы Хафтаром.

Ожидая успеха от московских переговоров, Эрдоган 13 января сообщил, что намерен 19 января принять участие в этой конференции. По его словам, приедет в Берлин и Владимир Путин. Проведение конференции анонсировала во время визита в Москву 11 января канцлер ФРГ Ангела Меркель. Однако во вторник турецкие представители уже начали сомневаться в целесообразности поездки в Берлин. Предложенные властями Германии консультации по урегулированию конфликта в Ливии не будут иметь смысла, если Хафтар не изменит свою позицию, заявил во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Эрдоган во вторник также скептически высказался о берлинской встрече. «Мы на уровне лидеров обсудим эту тему (московские переговоры по Ливии. — РБК). На этой конференции ряд других стран, в том числе США, будут представлены на более низком уровне», — сообщил он (цитата по ТАСС). Однако уже известно, что в переговорах не будут представлены на уровне лидеров Катар и Тунис, выразил сожаление Эрдоган.

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Ситуация в Ливии сложилась патовая, констатирует Мардасов: внешние инвестиции в Хафтара не оправдываются, завершить наступление на Триполи он не в силах, не может захватить ни столицу, ни нефтяную компанию, не происходит и перехода на его сторону союзников ПНС. Если бы у Хафтара было достаточно сил для взятия Триполи, он бы не начал участвовать в переговорах, согласен Кузнецов. Последние успехи ЛНА, в частности взятие города Сирт, произошли не вследствие успешных военных действий, а из-за перехода на сторону Хафтара защитников города; однако дальнейшего расширения его коалиции не ожидается, говорит эксперт.

Хотя встреча в Москве стала ярким событием и привлекла внимание СМИ, говорить о скором достижении устойчивого перемирия в Ливии рано, согласен старший научный сотрудник Французского института международных отношений (Ifri), приглашенный профессор Особой военной школы Сен-Сир Жюльен Носетти. По его мнению, выводы об успехе посредничества России и Турции можно будет делать не ранее чем по прошествии пяти-шести месяцев.

На пути урегулирования ситуации в Ливии стоят два главных препятствия, говорит Носетти. Во-первых, отметил он, Москва и Анкара все еще не пришли к единому взгляду. Турция демонстрировала поддержку правительству Сараджа, а Россия, как отмечали аналитики, оказывала помощь Хафтару. Во-вторых, указал Носетти, многое будет зависеть от готовности Москвы и Анкары взять на себя ответственность за улучшение гуманитарной ситуации в Ливии и ее безопасности, а не просто извлечь из кризиса политические и экономические дивиденды.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Пудовкин
Теги: Ливия, Халифа Хафтар, перемирие
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