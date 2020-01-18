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Путин назвал «моральными уродами» противников поддержки семей с детьми

Президент России Владимир Путин раскритиковал выступающих против государственной поддержки для семей с детьми и назвал их «моральными уродами», передает «РИА Новости». Эту тему он затронул во время разговора с одним из ветеранов Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге.

Ветеран сказал, что информация о войне иногда подается в искаженном виде. Путин после этого привел собственный пример. По словам президента, после его послания Федеральному собранию распространилось мнение, «что не надо государству в таком объеме поддерживать семьи с детьми».

«Это удивительно просто. Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды», — сказал Путин.

Путин предложил план выхода из «демографической ловушки»
Экономика

В своем послании Федеральному собранию 15 января Путин назвал одной из главных в России проблему с рождаемостью и указал на необходимость «выбраться из демографической ловушки». Он предложил выдавать материнский капитал после рождения первого ребенка и увеличить его на 150 тыс. руб., ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом и обеспечить бесплатным питанием учеников начальных классов. В своем обращении он также раскритиковал работу губернаторов по созданию новых мест в яслях.

Теги: Владимир Путин, демография, материнский капитал
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