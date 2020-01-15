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Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет. Трансляцию ведет телеканал РБК.

«Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, причем уже с 1 января текущего 2020 года», — заявил он.

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Глава государства пояснил, что на данный момент выплаты производятся до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. После этого, по его словам, некоторые семьи могут попасть с сложную ситуацию с доходами.

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В связи с этим, теперь дополнительные выплаты будут получать семьи, доходы которых не превышают одного прожиточного минимума на человека.

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Теги: Владимир Путин, выплаты, дети
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