Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет. Трансляцию ведет телеканал РБК.

«Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, причем уже с 1 января текущего 2020 года», — заявил он.

Глава государства пояснил, что на данный момент выплаты производятся до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. После этого, по его словам, некоторые семьи могут попасть с сложную ситуацию с доходами.