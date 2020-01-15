Путин раскритиковал губернаторов за нехватку мест в яслях

Президент России Владимир Путин раскритиковал работу губернаторов по созданию новых мест в яслях. Трансляцию ведет телеканал РБК.

По его словам, из федерального бюджета регионам были выделены средства на создание 255 тыс. новых мест в яслях до конца 2021 года, однако за период с 2018 до 2019 года вместо 90 тыс. планируемых мест было создано лишь около 78 тыс.

«Уважаемые главы субъектов Российской Федерации, дорогие мои коллеги, ну нельзя так работать. Ну вы чего?» — выразил недоумение глава государства.