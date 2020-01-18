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Политика ,  
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Гончарук отреагировал на отказ Зеленского поддержать его отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о высоком кредите доверия со стороны украинского президента Владимира Зеленского и граждан страны. Так он прокомментировал отказ главы государства поддержать его отставку.

«Осознавая всю возложенную на нас ответственность, наша команда готова выполнять все поставленные задачи и усиливать системные изменения в стране», — написал Гончарук на своей странице в Facebook.

О том, что премьер-министр Украины подал заявление об отставке на имя Зеленского, стало известно 17 января. Это произошло на фоне публикации в Сети записи разговора, как утверждалось, с закрытого совещания, проведенного в конце 2019 года. На ней люди, чьи голоса похожи на голоса Гончарука, замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой и главы Минфина Оксаны Маркаровой, обсуждают, как объяснить Зеленскому, что укрепление гривны — это положительный фактор. В ходе разговора человек с голосом Гончарука заявил, что у президента «очень примитивное понимание экономических процессов, точнее простое понимание».

Зеленский не принял отставку премьера Гончарука
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После публикации записи депутаты партии Зеленского «Слуга народа» обратились в Службу безопасности Украины с просьбой проверить подлинность записи и изучить ее на наличие монтажа.

Гончарук объяснил, что написал заявление, чтобы заслужить и подтвердить доверие главы государства. Зеленский не принял отставку премьера. Однако по действующему украинскому законодательству премьер должен был подать прошение об отставке в Верховную раду.

Теги: Украина, премьер-министр, отставка
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