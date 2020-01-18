Гончарук отреагировал на отказ Зеленского поддержать его отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о высоком кредите доверия со стороны украинского президента Владимира Зеленского и граждан страны. Так он прокомментировал отказ главы государства поддержать его отставку.

«Осознавая всю возложенную на нас ответственность, наша команда готова выполнять все поставленные задачи и усиливать системные изменения в стране», — написал Гончарук на своей странице в Facebook.

О том, что премьер-министр Украины подал заявление об отставке на имя Зеленского, стало известно 17 января. Это произошло на фоне публикации в Сети записи разговора, как утверждалось, с закрытого совещания, проведенного в конце 2019 года. На ней люди, чьи голоса похожи на голоса Гончарука, замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой и главы Минфина Оксаны Маркаровой, обсуждают, как объяснить Зеленскому, что укрепление гривны — это положительный фактор. В ходе разговора человек с голосом Гончарука заявил, что у президента «очень примитивное понимание экономических процессов, точнее простое понимание».

После публикации записи депутаты партии Зеленского «Слуга народа» обратились в Службу безопасности Украины с просьбой проверить подлинность записи и изучить ее на наличие монтажа.