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Политика ,  
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Партия Зеленского обратилась в СБУ из-за записи со «словами Гончарука»

Депутаты Верховной рады Украины из партии «Слуга народа» обратились в Службу безопасности страны в связи с обнародованием аудиозаписи, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук нелицеприятно высказывается о президенте Владимире Зеленском. Об этом сообщила представитель кабинета министров в Верховной раде Елена Шуляк, пишет «Укринформ».

По ее словам, аудиозапись произвела большой резонанс в обществе, однако точной информации о ее достоверности в настоящий момент нет.

«Мы, группа народных депутатов, обратились в Службу безопасности Украины», — сказала Шуляк. По ее словам, ведомство должно установить источники происхождения этой информации и целостность аудиозаписи — отсутствие на ней признаков монтажа или иного вмешательства.

В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского
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Шуляк также допустила три варианта происхождения записи: в рамках уголовного расследования, в рамках контрразведывательной деятельности или же незаконным способом при помощи средств прослушки.

15 января на YouТube-канале «Как обмануть президента» появилась запись якобы с закрытого совещания 16 декабря. На нем люди с голосами, похожими на голоса Гончарука, заместителя главы Нацбанка Екатерины Рожковой и министра финансов Оксаной Маркаровой обсуждают, как объяснить Зеленскому позитивное укрепление гривны.

В ходе беседы голос, похожий на голос премьера, говорит: «У него нету в голове этого <...>. Пока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос, у него будет пустое место там». Также говорящий называет себя «полным профаном в экономике».

Теги: Украина, партия, СБУ
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