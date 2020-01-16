Партия Зеленского обратилась в СБУ из-за записи со «словами Гончарука»

Депутаты Верховной рады Украины из партии «Слуга народа» обратились в Службу безопасности страны в связи с обнародованием аудиозаписи, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук нелицеприятно высказывается о президенте Владимире Зеленском. Об этом сообщила представитель кабинета министров в Верховной раде Елена Шуляк, пишет «Укринформ».

По ее словам, аудиозапись произвела большой резонанс в обществе, однако точной информации о ее достоверности в настоящий момент нет.

«Мы, группа народных депутатов, обратились в Службу безопасности Украины», — сказала Шуляк. По ее словам, ведомство должно установить источники происхождения этой информации и целостность аудиозаписи — отсутствие на ней признаков монтажа или иного вмешательства.

Шуляк также допустила три варианта происхождения записи: в рамках уголовного расследования, в рамках контрразведывательной деятельности или же незаконным способом при помощи средств прослушки.