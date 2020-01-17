Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 61,53 (-0,04) Quote, 13:29
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 68,54 (-0,12) Quote, 13:29
Булыкин ответил на вопрос об участии в договорных матчах Спорт, 15:54 Кудрин пояснил свои слова о надежде на реформы Политика, 15:51 Хафтар согласился вернуться в Москву для переговоров по Ливии Политика, 15:48 Севший на недостроенную ВПП самолет SSJ100 перелетел на соседнюю полосу Общество, 15:43 СК возбудил уголовное дело против главы Минздрава Саратовской области Общество, 15:41 МИД Польши ответил Лаврову словами о проливших кровь советских солдатах Политика, 15:38 Стандартное мышление: какие сферы бизнеса ждут появления сетей 5G Pro, 15:38 В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении Общество, 15:26 РФС поручил Булыкину бороться с договорняками в российском футболе Спорт, 15:17 Эксперты напомнили порядок отставки премьер-министра Украины Политика, 15:10 Путин примет участие в конференции по Ливии в Берлине Политика, 15:08 Зеленский дал две недели на поиск причастных к записи разговоров премьера Политика, 15:03 Что произошло в моде за неделю Стиль, 14:59 Как получить максимум от нетворкинга на выставке или бизнес-форуме Pro, 14:59
Политика ,  
0 

Эксперты напомнили порядок отставки премьер-министра Украины

Отставку премьер-министра Украины должна принимать Верховная рада, а не президент страны Владимир Зеленский. Об этом в разговоре с РБК сообщили украинские политологи Александр Палий и Владимир Фесенко.

«Гончарук должен был направить решение в парламент, Зеленский здесь не нужен. У нас парламент принимает отставку. Но, если бы Зеленский пришел в парламент и сказал: примите отставку, то, скорее всего, его бы послушали», — сообщил Палий, однако отметил, что Зеленский вряд ли будет это делать. По словам политолога, уход Гончарука вызовет стресс для украинской экономики и курса гривны.

Фесенко также объяснил, что решение об отставке Гончарука через представление Зеленского будет противоречить Конституции Украины. «Поскольку парламент утвердил в сентябре 2019 года программу правительства, то до сентября 2020 года Верховная рада не может отправить правительство, в том числе и премьер-министра, в отставку», — уточнил политолог.

Гончарук в Раде объяснил решение подать в отставку
Политика

Гончарук написал заявление об отставке через несколько дней после появления в Сети записи с якобы закрытого совещания, проведенного в конце декабря. На ней слышно, как люди, чьи голоса похожи на Гончарука, замглавы Нацбанка Украины Екатерину Рожкову и главу Минфина Оксану Маркарову, обсуждают, как объяснить Зеленскому, что укрепление гривны — это позитивный фактор. В ходе разговора человек с голосом Гончарука заявил: «У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов, точнее, простое понимание».

После публикации записи депутаты партии Зеленского «Слуга народа» обратились в Службу безопасности Украины с просьбой проверить подлинность записи и наличие в ней признаков монтажа.

Сам Гончарук, выступая в Верховной раде, объяснил, что написал заявление об отставке, чтобы заслужить и подтвердить доверие президента.

Теги: Украина, премьер-министр, отставка, новости РБК
Материалы по теме
Захарова оценила решение Гончарука об отставке фразой о «братском народе»
Политика
Гончарук в Раде объяснил решение подать в отставку
Политика
В партии «Батькивщина» Гончарука обвинили в незнании Конституции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter