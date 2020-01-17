Эксперты напомнили порядок отставки премьер-министра Украины

Отставку премьер-министра Украины должна принимать Верховная рада, а не президент страны Владимир Зеленский. Об этом в разговоре с РБК сообщили украинские политологи Александр Палий и Владимир Фесенко.

«Гончарук должен был направить решение в парламент, Зеленский здесь не нужен. У нас парламент принимает отставку. Но, если бы Зеленский пришел в парламент и сказал: примите отставку, то, скорее всего, его бы послушали», — сообщил Палий, однако отметил, что Зеленский вряд ли будет это делать. По словам политолога, уход Гончарука вызовет стресс для украинской экономики и курса гривны.

Фесенко также объяснил, что решение об отставке Гончарука через представление Зеленского будет противоречить Конституции Украины. «Поскольку парламент утвердил в сентябре 2019 года программу правительства, то до сентября 2020 года Верховная рада не может отправить правительство, в том числе и премьер-министра, в отставку», — уточнил политолог.

Гончарук написал заявление об отставке через несколько дней после появления в Сети записи с якобы закрытого совещания, проведенного в конце декабря. На ней слышно, как люди, чьи голоса похожи на Гончарука, замглавы Нацбанка Украины Екатерину Рожкову и главу Минфина Оксану Маркарову, обсуждают, как объяснить Зеленскому, что укрепление гривны — это позитивный фактор. В ходе разговора человек с голосом Гончарука заявил: «У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов, точнее, простое понимание».