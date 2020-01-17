Гончарук в Раде объяснил решение подать в отставку

Премьер Украины подтвердил, что умышленно передал прошение об отставке не в Раду, а президенту, чтобы тот сам решил, давать ему ход или нет. Пока Зеленский не передаст документ Раде, правительство продолжит работу в штатном режиме

Алексей Гончарук (Фото: Павло Гончар / SOPA / ZUMA / ТАСС)

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступил в Верховной раде Украины, после того как подал прошение об отставке на имя президента. Он объяснил, что сделал это, чтобы заслужить и подтвердить доверие главы государства. Запись выступления в Раде появилась в Facebook премьера.

«Это связано с тем, что мы одна команда. Мы все пришли во власть и в парламент менять страну благодаря этому человеку. Благодаря Владимиру Александровичу Зеленскому. Мы все уважаем его, и для нас принципиально иметь доверие внутри команды на 100%», — сказал Гончарук.

В соответствии с Конституцией Украины решение об отставке премьера принимает Верховная рада, а не президент. Гончарук пояснил, что умышленно передал прошение президенту, предоставив ему право передать этот документ в парламент. «Правительство Украины продолжает работать в штатном режиме до того момента, пока президент не примет решение, кто на какой позиции в нашей большой команде может работать. Это политическое решение, которое мы ожидаем от лидера нашей политической силы», — подчеркнул он.

Прошение об отставке премьер подал после появления в сети аудиозаписи, на которой некто с голосом, похожим на его собственный, критикует то, как президент Владимир Зеленский разбирается в экономических процессах. В частности, звучат слова о «пустом месте» в голове Зеленского. Гончарук во время выступления не упомянул эту запись напрямую, однако отметил, что «в последнее время вокруг правительства много атак и манипуляций». «Цель этих атак и манипуляций — посеять раздор внутри команды. Создать видимость, что якобы кто-то не уважает президента. Это неправда. Наша сильная позиция в том, что мы одна команда, ею и хотим оставаться», — сказал он.