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В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского

На записи человек с голосом, похожим на голос премьера Украины, нелицеприятно отзывается о президенте Владимире Зеленском, называет его понимание экономики «примитивным» и считает, что у него «туман в голове»
Алексей Гончарук (Фото: Zuma / ТАСС)

В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьера Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики. Запись появилась на Youtube-канале «Как обмануть президента».

Из записи разговоров людей, чьи голоса, как отмечает «Украинская правда», похожи на голоса Гончарука, заместителя главы Нацбанка Екатерины Рожковой и министра финансов Маркаровой, следует, что речь идет о том, как объяснить Зеленскому, что укрепление гривны — это хорошо.

«У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов. Точнее простое понимание. Он понимает, что есть платежный баланс. Платежный баланс сильно неправильный, а гривна сильно укрепилась», — говорит человек, голос которого похож на голос Гончарука.

Премьер предлагает объяснить президенту укрепление гривны тем, что ее «сильно раскачивали перед выборами». Теперь же, по словам Гончарука, люди увидели, что бояться нечего, потому что «сильный президент». «У него нету в голове этого <...> Пока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос — у него будет пустое место там», — сказал премьер. В этом же разговоре называет себя «полным профаном в экономике», поскольку он «юрист по образованию».

Из записи также следует, что совещание у Гончарука состоялось 16 декабря минувшего года. После публикации записи противники Гончарука в «Слуге народа» начали говорить о необходимости отставки премьера, сообщает телеканал «112».

Пресс-служба правительства Украины уже прокомментировала появившуюся в Сети запись. «Пресс-служба кабинета министров не располагает информацией о подлинности аудио или видео записи, которая распространяется в сети Интернет. Информация о заявления об отставке [премьера] не соответствует действительности», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте украинского правительства.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Украина, Владимир Зеленский
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