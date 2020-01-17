Севший на недостроенную ВПП самолет SSJ100 перелетел на соседнюю полосу

Самолет SSJ100 авиакомпании «ИрАэро», севший на недостроенную полосу в Домодедово, перелетел на соседнюю полосу и готовится к рейсу, сообщил РБК представитель авиакомпании.

«Самолет «ИрАэро» перелетел на соседнюю полосу. Приземлился благополучно. 13.51 взлетел, в 14.07 сел», — сказал он.

16 января самолет SSJ100, выполнявший рейс из поселка Сабетта (Ямал) в Москву, произвел посадку на недостроенную взлетно-посадочную полосу в столичном аэропорту Домодедово. Как рассказали РБК в «ИрАэро», посадка прошла в штатном режиме, никто из пассажиров и экипажа не пострадал.

У самолета не нашли технических неисправностей. По словам источника РБК, близкого к авиакомпании, пилот мог перепутать полосу, так как недостроенная ВПП находится в 280 м от действующей.