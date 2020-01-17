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Севший на недостроенную ВПП самолет SSJ100 перелетел на соседнюю полосу

Самолет SSJ100 авиакомпании «ИрАэро», севший на недостроенную полосу в Домодедово, перелетел на соседнюю полосу и готовится к рейсу, сообщил РБК представитель авиакомпании.

«Самолет «ИрАэро» перелетел на соседнюю полосу. Приземлился благополучно. 13.51 взлетел, в 14.07 сел», — сказал он.

16 января самолет SSJ100, выполнявший рейс из поселка Сабетта (Ямал) в Москву, произвел посадку на недостроенную взлетно-посадочную полосу в столичном аэропорту Домодедово. Как рассказали РБК в «ИрАэро», посадка прошла в штатном режиме, никто из пассажиров и экипажа не пострадал.

В Сети появилось видео посадки SSJ100 на недостроенную ВПП в Домодедово
Общество

У самолета не нашли технических неисправностей. По словам источника РБК, близкого к авиакомпании, пилот мог перепутать полосу, так как недостроенная ВПП находится в 280 м от действующей.

После инцидента управление на транспорте СК организовало доследственную проверку, Росавиация начала расследование, а Ространснадзор решил проверить деятельность авиакомпании и органы организации воздушного движения.

Теги: самолет, Домодедово, SSJ100
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