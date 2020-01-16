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Общество ,  
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Ространснадзор проведет проверки из-за инцидента с SSJ-100 в Домодедово

Ространснадзор проведет внеплановые проверки после экстренной посадки лайнера SSJ-100 иркутской авиакомпании «Ираэро» на строящуюся полосу в аэропорту Домодедово. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В связи с жесткой посадкой самолета авиакомпании «ИрАэро», которая произошла 16 января в районе аэропорта Домодедово, инспекторами Ространснадзора будут проведены внеплановые проверки», — говорится в сообщении.

Ведомство планирует проверить деятельность авиакомпании, а также органы организации воздушного движения (ОрВД). Обе проверки проведут на предмет выполнения соблюдения требований, установленных воздушным законодательством.

Опубликовано видео с места экстренной посадки SSJ100 в Домодедово
Общество

Днем 16 января лайнер «ИрАэро», следовавший по маршруту Сабетта — Москва, совершил экстренную посадку на недействующей взлетно-посадочной полосе рядом с аэропортом Домодедово. Посадка прошла в штатном режиме. Никто из пассажиров лайнера не пострадал, у самолета повреждений нет.

В авиакомпании «ИрАэро» подтвердили, что у лайнера не было выявлено технических неисправностей. Источник РБК, близкий к авиакомпании, сообщил, что посадка на незавершенную полосу могла быть вызвана ошибкой пилота. По факту инцидента Следственный комитет России начал доследственную проверку.

Теги: Ространснадзор, Домодедово
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СК начал проверку из-за экстренной посадки SSJ100 в Домодедово
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Посадку SSJ100 на недостроенную полосу назвали ошибкой пилота
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