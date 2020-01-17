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В Сети появилось видео посадки SSJ100 на недостроенную ВПП в Домодедово

Запись сделал один из пассажиров из салона самолета. В результате инцидента никто не пострадал, лайнер не получил повреждений. СК начал доследственную проверку

Появилось видео посадки SSJ100 авиакомпании «ИрАэро» на недостроенную взлетно-посадочную полосу в столичном аэропорту Домодедово. Как сообщает телеканал РЕН, запись была сделана в салоне одним из пассажиров.

На ней видно, как самолет снижается на подлете к аэропорту и садится.

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Сабетты (ЯНАО) в Москву, сел на строящуюся полосу днем 16 января. Как сообщили РБК в пресс-службе аэропорта, посадка прошла в штатном режиме. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал, добавили в «ИрАэро».

Посадку SSJ100 на недостроенную полосу назвали ошибкой пилота
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У лайнера не выявили технических неисправностей. Источник РБК, близкий к авиакомпании, сообщил, что пилот мог перепутать взлетно-посадочную полосу (действующая ВПП расположена в 280 м от строящейся). Источник «Интерфакса» назвал в качестве возможной причины инцидента человеческий фактор в низких условиях видимости.

Расследование по факту посадки самолета на недостроенную ВПП начала Росавиация, управление на транспорте СК организовало доследственную проверку. Ространснадзор решил проверить деятельность авиакомпании и органы организации воздушного движения.

Авторы: Артем Филипенок, Наталия Анисимова
Теги: Домодедово, самолет, SSJ100, взлетно-посадочная полоса
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