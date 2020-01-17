В Сети появилось видео посадки SSJ100 на недостроенную ВПП в Домодедово
Появилось видео посадки SSJ100 авиакомпании «ИрАэро» на недостроенную взлетно-посадочную полосу в столичном аэропорту Домодедово. Как сообщает телеканал РЕН, запись была сделана в салоне одним из пассажиров.
На ней видно, как самолет снижается на подлете к аэропорту и садится.
Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Сабетты (ЯНАО) в Москву, сел на строящуюся полосу днем 16 января. Как сообщили РБК в пресс-службе аэропорта, посадка прошла в штатном режиме. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал, добавили в «ИрАэро».