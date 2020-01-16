СК начал проверку из-за экстренной посадки SSJ100 в Домодедово

По факту экстренной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту Домодедово организована доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Лайнер, следовавший из поселка Сабетта на Ямале в Москву экстренно сел на недостроенную взлетно-посадочную полосу 16 января в 14:17. Посадка прошла в штатном режиме, в результате нее никто не пострадал.

В авиакомпании «ИрАэро», которой принадлежит самолет, сообщили, что у лайнера не было выявлено технических неисправностей. По данным источника РБК, посадка на незавершенную полосу могла быть вызвана ошибкой пилота.

Командир воздушного судна мог расценить посадку как небезопасную в условиях плохой видимости и перепутать действующую ВПП с недостроенной, которая расположена в 280 метрах.