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Общество ,  
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СК начал проверку из-за экстренной посадки SSJ100 в Домодедово

По факту экстренной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту Домодедово организована доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Лайнер, следовавший из поселка Сабетта на Ямале в Москву экстренно сел на недостроенную взлетно-посадочную полосу 16 января в 14:17. Посадка прошла в штатном режиме, в результате нее никто не пострадал.

В авиакомпании «ИрАэро», которой принадлежит самолет, сообщили, что у лайнера не было выявлено технических неисправностей. По данным источника РБК, посадка на незавершенную полосу могла быть вызвана ошибкой пилота.

SSJ100 экстренно сел на недостроенную полосу в Домодедово
Общество

Командир воздушного судна мог расценить посадку как небезопасную в условиях плохой видимости и перепутать действующую ВПП с недостроенной, которая расположена в 280 метрах. 

Строительство третьей ВПП Домодедово началось в 2014 году. Ее планировали сдать еще в 2016 году, но стройка была заморожена из-за банкротства подрядчика. В 2019 году Минтранс планировал запросить из бюджета на завершение проекта 11 млрд руб.

Теги: СК, проверка, самолет, Домодедово
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Посадку SSJ100 на недостроенную полосу назвали ошибкой пилота
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SSJ100 экстренно сел на недостроенную полосу в Домодедово
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