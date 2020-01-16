«ИрАэро» сообщила об исправности экстренно севшего в Домодедово SSJ100

Самолет SSJ100, совершивший экстренную посадку в Домодедово, технически исправен, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании «ИрАэро».

«Технической неисправности в самолете нет», — сказали в пресс-службе.

16 января лайнер «ИрАэро» следовавший по маршруту Сабетта — Москва, сел на недействующую взлетно-посадочную полосу рядом со столичным аэропортом. В авиакомпании заявили, что никто из пассажиров и экипажа не пострадал. В пресс-службе Домодедово подтвердили, что посадка прошла в штатном режиме.

«Росавиация» начала расследование по факту произошедшего.