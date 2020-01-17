МИД Польши ответил Лаврову словами о проливших кровь советских солдатах

Польша уважает «кровь, пролитую в борьбе с нацизмом», но не считает, что СССР принес свободу стране, освободив ее от немецких оккупантов в годы Второй мировой войны. Такое заявление опубликовал МИД Польши в Twitter.

«В 1945 году режим Сталина привел к террору, преступлениям и грабежам. Красная армия освободила Варшаву от немецкой оккупации, но не принесла полякам свободы», — заявили в ведомстве.

Ранее исполняющий обязанности главы российского МИДа Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, посвященной итогам работы ведомства в 2019 году, назвал мелочным решение Польши снести памятники советским солдатам, расположенные за пределами мемориальных кладбищ, сообщил корреспондент РБК.

«Это мелочность. С таким подходом мы утратим чувство человеческой порядочности, ведь речь идет о людях, сложивших свои головы и жизни ради освобождения Европы», — сказал Лавров.

Споры между Москвой и Варшавой о роли СССР в судьбе Польши в годы Второй мировой войны обострились в последнее время. Так, в декабре президент России Владимир Путин подверг резкой критике резолюцию Европарламента, приуроченную к 80-летию начала Второй мировой войны.