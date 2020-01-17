Минобороны рассекретило архивные документы об освобождения Варшавы

Министерство обороны России к 75-летию освобождения Варшавы от гитлеровских войск обнародовало рассекреченные исторические документы, раскрывающие эпизоды военной операции. Материалы опубликованы на сайте министерства.

На сайте представлена подборка документов о Варшавском восстании против Третьего рейха, которое началось 1 августа и закончилось 2 октября 1944 года. В них содержатся показания участников военных действий, из которых следует, что бунт был слабо подготовлен и преследовал политические цели без учета обстановки на фронте. Организатором восстания выступила подпольная военная организация Армия Крайова, действия которой курировало польское эмигрантское правительство из Лондона.

Из архивных документов следует, что командование Красной армии предпринимало все возможные попытки поддержать Варшавское восстание поставками вооружения, продовольствия, горючего, разведданными и артиллерийскими ударами, несмотря на ограниченные ресурсы и измотанность войск тяжелыми боями. После его провала стали известны и факты, утверждающие о том, что организаторы могли допустить просчеты и ошибки специально. Как, в частности, рассказал разведчик штаба фронта с позывным «Олег», кураторы мятежа не проводили наступательных действий, в городе не были захвачены стратегические объекты и не возводились фортификационные сооружения.

Также из документов следует, что подразделения Армии Крайовой уничтожили оставшихся в городе украинцев и евреев, а спасавшиеся из немецкого плена советские офицеры были взяты в заложники.

Помимо прочего, в разделе опубликован фотоальбом оперативного управления 1-го Белорусского фронта, в котором представлены фотографии прорыва обороны Варшавы, последствия штурма и артиллерийской подготовки. Также на сайте представлены наградные документы и свидетельства, которые являются подтверждением разрушений, совершенных немецкими оккупантами в городе и его окрестностях. В ведомстве предоставили и документы, свидетельствовавшие о террористической деятельности отрядов Армии Крайовой в тылу Красной армии на территории Польши, Белоруссии и Литвы в 1944-1945 годах.

Варшава была освобождена от немецких захватчиков 17 января 1945 года, на пятый день Висло-Одерской стратегической наступательной операции Красной Армии силами Первого Белорусского фронта и Первой армии Войска Польского. Город находился в немецкой оккупации с 28 сентября 1939 года.

3 января в мэрии Варшавы подтвердили отказ проводить официальные мероприятия в честь 75-летней годовщины освобождения от оккупации Германии. В честь памятной даты представитель мэрии примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

9 января Сейм Польши уравнял ответственность СССР и Германии за начало Второй мировой войны.