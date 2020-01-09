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Захарова назвала победой идеологии резолюцию Польши о Второй мировой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя резолюцию сейма Польши о равной ответственности СССР и Германии за начало Второй мировой войны, предложила Варшаве заявить о сомнениях в решениях Нюрнбергского трибунала.

Сейм Польши уравнял ответственность СССР и Германии за начало войны
Политика

«Правда зафиксирована Нюрнбергским трибуналом. Если польский сейм сомневается в его решениях, так и надо об этом заявить», — написала она в Facebook. 

Захарова добавила, что, таким образом, идеология победила правду. По ее словам, складывается впечатление, что «наука объявлена польским сеймом ересью, а сторонники исторических фактов обвинены им в колдовстве».  

Путин назвал неприемлемым приравнивание СССР к фашистской Германии
Политика

Ранее нижняя палата польского парламента приняла резолюцию, в которой говорится, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за начало Второй мировой войны. Сейм также осудил «провокационные и неправдивые» заявления российских властей, пытающихся обвинить в развязывании войны Варшаву.

Теги: Мария Захарова, Польша, Вторая мировая война, Нюрнбергский процесс
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