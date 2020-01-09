Захарова назвала победой идеологии резолюцию Польши о Второй мировой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя резолюцию сейма Польши о равной ответственности СССР и Германии за начало Второй мировой войны, предложила Варшаве заявить о сомнениях в решениях Нюрнбергского трибунала.

«Правда зафиксирована Нюрнбергским трибуналом. Если польский сейм сомневается в его решениях, так и надо об этом заявить», — написала она в Facebook.

Захарова добавила, что, таким образом, идеология победила правду. По ее словам, складывается впечатление, что «наука объявлена польским сеймом ересью, а сторонники исторических фактов обвинены им в колдовстве».