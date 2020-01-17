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Отставка правительства Медведева ,  
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Медведев назвал смену правительства естественным процессом

Встреча премьер-министра РФ Михаила Мишустина с членами правительства РФ (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев не считает процесс отставки правительства «чем-то особенным», сообщает «РИА Новости».

«Так и должно быть в таких ситуациях, они естественны для любой страны», — сказал он.

По его словам, отставка кабинета министров под его управлением знаменует перемены — «будь то конституционные перемены или какие-то иные».

Как Госдума назначала Мишустина главой правительства. Фоторепортаж
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Правительство Медведева ушло в отставку 15 января, вскоре после обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию, в котором глава государства предложил внести поправки в действующую Конституцию России.

Путин предложил закрепить в Конституции право Государственной думы утверждать премьер-министра и по его представлению — всех министров; президент не сможет отклонять утвержденных Думой глав министерств.

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Путин принял отставку правительства Медведева, однако поручил министрам исполнять свои обязанности до назначения нового состава. Пост премьер-министра страны он предложил экс-главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину. Мишустин предложение принял, а уже 16 января его назначение поддержала Госдума. После этого указ о назначении Мишустина премьер-министром вступил в силу.

В тот же день освобожденный от исполнения обязанностей главы правительства Дмитрий Медведев был назначен заместителем Владимира Путина в Совете безопасности страны.

Кто войдет в состав нового правительства, пока неизвестно. Мишустин сообщил депутатам, что в кабмине будут перемены.

Теги: Дмитрий Медведев, отставка правительства
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