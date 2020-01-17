Медведев назвал смену правительства естественным процессом

Встреча премьер-министра РФ Михаила Мишустина с членами правительства РФ (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев не считает процесс отставки правительства «чем-то особенным», сообщает «РИА Новости».

«Так и должно быть в таких ситуациях, они естественны для любой страны», — сказал он.

По его словам, отставка кабинета министров под его управлением знаменует перемены — «будь то конституционные перемены или какие-то иные».

Правительство Медведева ушло в отставку 15 января, вскоре после обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию, в котором глава государства предложил внести поправки в действующую Конституцию России.