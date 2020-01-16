Политика , 16 янв, 11:48
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Депутат заявил о словах Мишустина о кардинальных переменах в кабмине
Михаил Мишустин
На встрече с фракцией КПРФ в Госдуме кандидат в премьеры Михаил Мишустин пообещал, что в составе правительства произойдут «кардинальные перемены». Об этом сообщил РБК участник встречи, депутат Алексей Корниенко.
«Мишустин на встрече с фракцией КПРФ обещал кардинальные изменения в кабмине, и по персональному составу, и по структуре», — сказал он.
О том, что, по словам Мишустина, состав правительства изменится, говорил и глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов. По его словам, Мишустин пообещал, что будет обсуждать кандидатов на министерские посты с депутатами.
Имена вероятных кандидатов в министры Мишустин не называл. Фракция ЛДПР, как заявил лидер партии Владимир Жириновский,
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