Путин включил Мишустина в состав Совета безопасности России

Президент Владимир Путин включил премьер-министра Михаила Мишустина в Совет безопасности России в качестве постоянного члена. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Документ вступает в силу со дня подписания.

15 января после обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, в ходе которого он высказался за внесение ряда изменений в Конституцию, премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об уходе российского правительства в отставку. В тот же день Путин подписал указ об отставке правительства, возложив на Медведева временное исполнение обязанностей председателя правительства.

На должность премьер-министра Путиным была внесена в Госдуму кандидатура главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.