МИД Германии сообщил о готовности Хафтара соблюдать перемирие в Ливии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 61,57 (+0,14) Quote, 13:12
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 68,66 (+0,28) Quote, 13:12
«Касперский» сообщил о обещающих компенсации за утечку данных мошенниках Технологии и медиа, 21:35 Адвокат россиянина Буркова сообщил о его планах признать вину в суде США Политика, 21:21 Путин внес в Думу законопроект о должности зампреда Совбеза России Политика, 21:19 В Шотландии юным футболистам запретили наносить удары по мячу головой Спорт, 21:19 На Кубани будут судить убившую клиентку юриста Общество, 21:09 Репортаж с производства Lada Vesta РБК и LADA, 20:52 Саркози предложил создать новый союз Европы с Россией Политика, 20:41 Сенат США одобрил новое торговое соглашение с Мексикой и Канадой Экономика, 20:40 РПЛ назвала даты начала и окончания следующего сезона в чемпионате России Спорт, 20:33 Сенат начал рассмотрение дела об импичменте Трампу Политика, 20:30 «РусГидро» попросит ЦБ проверить скачок цен на ее акции Финансы, 20:02 МИД Германии сообщил о готовности Хафтара соблюдать перемирие в Ливии Политика, 19:57 Мартен Фуркад выиграл третью гонку подряд в Кубке мира по биатлону Спорт, 19:51 Путин пообещал не менять первую и вторую главы Конституции Политика, 19:41
Политика ,  
0 

МИД Германии сообщил о готовности Хафтара соблюдать перемирие в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар согласился соблюдать перемирие в стране, заявил глава МИД Германии Хайко Маас. Об этом сообщает агентство DPA.

«Он согласился — несмотря на то что не подписал соглашение о перемирии в начале недели в Москве — соблюдать перемирие», — сказал Маас после переговоров с Хафтаром в ливийском городе Бенгази.

Маас также заявил, что Хафтар готов участвовать в конференции по Ливии, которая пройдет в воскресенье в Берлине. Соответствующие слова министра приводятся в Twitter МИД Германии.

В Ливии продолжается конфликт между Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием фельдмаршала Хафтара и созданным при поддержке ООН правительстве национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем.

СМИ узнали об отъезде Хафтара из Москвы без подписания соглашения
Политика

8 января президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали стороны конфликта к перемирию с полуночи 12 января. ЛНА и ПНС сначала объявили о прекращении огня, но затем обвинили друг друга в нарушении его условий.

На посвященных урегулированию в Ливии переговорах в Москве Хафтар не подписал подготовленный при участии России и Турции документ в поддержку перемирия. СМИ сообщали, что его не устроили некоторые формулировки. В российском Министерстве обороны уточнили, что Хафтар не совсем отказался подписать соглашение, а взял паузу в пару дней, чтобы обсудить документ с союзными племенами.

Эрдоган сообщил об отправке войск в Ливию
Политика

14 января канцлер Германии Ангела Меркель пригласила Хафтара и Сарраджа на международную конференцию по Ливии в Берлине. В конференции также примут участие Россия, США, Китай, Великобритания, Италия, Франция, Турция, Египет, Алжир, ОАЭ, представители ООН, ЕС, Африканского союза и Лиги арабских государств.

Теги: Халифа Хафтар, МИД Германии, Ливия
Материалы по теме
Эрдоган сообщил об отправке войск в Ливию
Политика
Спикер парламента Ливии заявил об окончании перемирия и продолжении боев
Политика
Меркель позвала Хафтара и Сарраджа на конференцию по Ливии в Берлин
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter