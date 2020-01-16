МИД Германии сообщил о готовности Хафтара соблюдать перемирие в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар согласился соблюдать перемирие в стране, заявил глава МИД Германии Хайко Маас. Об этом сообщает агентство DPA.

«Он согласился — несмотря на то что не подписал соглашение о перемирии в начале недели в Москве — соблюдать перемирие», — сказал Маас после переговоров с Хафтаром в ливийском городе Бенгази.

Маас также заявил, что Хафтар готов участвовать в конференции по Ливии, которая пройдет в воскресенье в Берлине. Соответствующие слова министра приводятся в Twitter МИД Германии.

В Ливии продолжается конфликт между Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием фельдмаршала Хафтара и созданным при поддержке ООН правительстве национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем.