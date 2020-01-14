СМИ узнали об отъезде Хафтара из Москвы без подписания соглашения

На переговорах в Москве планировалось подписать соглашение о перемирии в Ливии. Переговоры велись без прямого общения лидеров враждующих сторон

Халифа Хафтар (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар вместе со своей делегацией покинул Москву без подписания соглашения о прекращении огня в Ливии. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya. Информацию подтверждает и информированный ливийский источник «РИА Новости».

Глава МИД России Сергей Лавров накануне сообщил, что Хафтар не стал подписывать документ и попросил дополнительное время, до утра 14 января.

В минувший понедельник, 13 января, представители сторон (премьер правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж с одной стороны и командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар — с другой) прибыли для переговоров в Москву. Прямого общения между Сараджем и Хафтаром не было. Переговоры по ливийскому урегулированию с участием министров иностранных дел и обороны России Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу и Турции — Мевлютом Чавушоглу и Хулуси Акаром.