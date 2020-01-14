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СМИ узнали об отъезде Хафтара из Москвы без подписания соглашения

На переговорах в Москве планировалось подписать соглашение о перемирии в Ливии. Переговоры велись без прямого общения лидеров враждующих сторон
Халифа Хафтар (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар вместе со своей делегацией покинул Москву без подписания соглашения о прекращении огня в Ливии. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya. Информацию подтверждает и информированный ливийский источник «РИА Новости».

Глава МИД России Сергей Лавров накануне сообщил, что Хафтар не стал подписывать документ и попросил дополнительное время, до утра 14 января.

Хафтар попросил время до утра на московских переговорах по Ливии
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В минувший понедельник, 13 января, представители сторон (премьер правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж с одной стороны и командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар — с другой) прибыли для переговоров в Москву. Прямого общения между Сараджем и Хафтаром не было. Переговоры по ливийскому урегулированию с участием министров иностранных дел и обороны России Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу и Турции — Мевлютом Чавушоглу и Хулуси Акаром.

Сарадж отказался «сидеть за одним столом» с Хафтаром в Москве
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По итогам переговоров Саррадж и присутствовавший в его делегации глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри подписали соглашение, где предписывается конкретизировать вопросы режима прекращения огня. Хафтар, как сообщал Лавров, взял паузу до утра вторника для изучения документа.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Москва, Ливия, Халифа Хафтар
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