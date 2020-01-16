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Политика ,  
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Эрдоган сообщил об отправке войск в Ливию

Турция отправила своих военных в Ливию для поддержки Правительства национального согласия Фаиза Сарраджа
Фото: Jim Colton / Zuma / ТАСС

Турция начинает вводить войска в Ливию для поддержки международно признанного правительства в Триполи, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters

Об отправке войск турецкий лидер заявил накануне встречи в Берлине, на которой представители России, Алжира, Великобритании, Египта, ОАЭ, Китая, США, Турции и Франции намерены обсудить ситуацию в Ливии.  

По его словам, Анкара будет продолжать использовать все дипломатические и военные средства для обеспечения стабильности в Ливии. «Мы отправляем наши войска, чтобы обеспечить сохранения законного правительства в Ливии и стабильности на юге региона. Учитывая, что ситуация выходит за пределы границ безопасности, Турция намерена мобилизовать все необходимые средства», — сказал он. 

Эрдоган также сообщил, что Турция намерена предоставить лицензии на разведку и бурение нефтяных месторождений в восточной части Средиземного моря в 2020 году в соответствии с морским соглашением с Ливией. «Мы подписали соглашение об ограничении морской юрисдикции с Ливией, согласно которому у нас больше нет возможности прокладывать трубопроводы в регионе без одобрения обеих стран. В 2020 году мы лицензируем эти районы и начинаем разведочные работы», — заявил он.   

14 января сообщалось, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар уехал из Москвы, не подписав с главой Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем соглашение о перемирии. 13 января глава ПНС и представитель парламента Ливии на востоке страны Халед Мишри договорились о перемирии по итогам переговоров в Москве.   

В начале января президент России Владимир Путин и Эрдоган на встрече в Стамбуле призвали все стороны конфликта прекратить огонь, а также начать переговоры между Ливийской национальной армией под руководством Хафтара и ПНС. Представители Ливии согласились, однако позднее условия перемирия были нарушены, а стороны конфликта обвинили друг друга в его срыве. Эрдоган в ответ пообещал преподать урок Хафтару после отказа прекратить огонь. 

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Реджеп Тайип Эрдоган, Ливия
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