Новый посол США прибыл в Москву

Новый посол США в России Джон Салливан прибыл в Москву. Об этом в своем Twitter сообщила пресс-секретарь американского посольства Ребекка Росс.

«Добро пожаловать в Москву, посол Салливан», — написала Росс.

В декабре сенат США утвердил кандидатуру Салливана, занимавшего пост заместителя главы Госдепа, на должность американского посла в России. 23 декабря госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео принял его присягу.

Салливан в конце декабря встретился с российским послом в США Анатолием Антоновым. В ходе этой встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений двух стран.