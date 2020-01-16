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Новый посол США прибыл в Москву

Новый посол США в России Джон Салливан прибыл в Москву. Об этом в своем Twitter сообщила пресс-секретарь американского посольства Ребекка Росс.

«Добро пожаловать в Москву, посол Салливан», — написала Росс.

В декабре сенат США утвердил кандидатуру Салливана, занимавшего пост заместителя главы Госдепа, на должность американского посла в России. 23 декабря госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео принял его присягу.

Салливан в конце декабря встретился с российским послом в США Анатолием Антоновым. В ходе этой встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений двух стран.

Россия дала агреман на назначение нового американского посла
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Предыдущий американский посол в России Джон Хантсман в августе подал прошение об отставке в связи с решением баллотироваться в губернаторы штата Юта. Он покинул Москву в начале октября.

Теги: Посол, США, Москва
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