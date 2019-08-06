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Arconic $26 (+6,38%) прогноз Cowen к 04.08.20
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Политика ,  
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СМИ опубликовали заявление посла США в России об отставке
Посол США в России Джон Хантсман направил президенту Дональду Трампу прошение об отставке. В отставку он собирается уйти с 3 октября. Хантсман планирует вернуться в Юту и принять там участие в губернаторской кампании
Джон Хантсман (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

О том, что посол США Джон Хантсман подал на имя президента США Трампа прошение об отставке, сообщила американская газета The Salt Lake Tribune. Она также опубликовала заявление. Представитель посольства США в России не ответил на запрос РБК по поводу заявления.

В нем посол говорит о том, что служить послом в России было честью, особенно в этот «исторически сложный период в наших двусторонних отношениях». Хантсман также отмечает, что, подавая заявление об отставке сейчас, он дает администрации президента достаточное количество времени, чтобы найти ему замену.

Датой прекращения службы послом он просит считать 3 октября. Собеседник РБК, близкий к МИД, ранее сообщал, что о намерении Хантсмана уйти в отставку было известно давно.

Фото: sltrib.com

Письмо было направлено 6 августа, пишет The Salt Lake Tribune. «Американское гражданство — привилегия, думаю, что основной обязанностью является ответное служение стране», — начинает письмо посол. Он указывает, что вернуться домой, в Америку, чтобы «воссоединиться с растущей семьей и обязанностями дома», после двух лет службы было желанием его и его семьи. В своем заявлении посол также дает краткую характеристику своей работе и советы на будущее. «Мы должны продолжать призывать Россию к ответственности, когда ее поведение угрожает нам и нашим союзникам», — говорится в заявлении. Вместе с тем, продолжает посол, у России и США есть общие интересы, которые нельзя игнорировать. Перезагрузка или перезапуск не помогут, указывает он, — только четкое понимание американских интересов и ценностей и практическая основа для устойчивого диалога.

59-летний Хантсман приступил к работе в России в 2017 году. На посту главы дипмиссии он сменил Джона Тефта. Как сам Хантсман отмечает в письме об отставке, годы его работы запомнились высылкой дипломатов.

О намерении Хантсмана уйти в отставку в начале июня сообщило издание The Atlantic. Источники издания указывали, что он может принять участие в кампании по выборам губернатора родного для него штата Юта. The Salt Lake Tribune также сообщает о том, что посол рассматривает возможность участия в кампании. Он уже был губернатором штата с 2005 по 2009 год, после чего стал послом в Китае.

Хантсман является очень солидной фигурой и его приход на пост посла в России являлся признаком внимания администрации Трампа к российскому досье, сказал РБК председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. «Хантсман не просто хороший дипломат, но также крупный политик и предприниматель с обширными связями», — сказал эксперт. Кроме того, напомнил он, отношения посла и Трампа носили приятельский характер. После назначения на нынешнюю должность Хантсман стремился активно продвигать предметную повестку в отношениях с Москвой, отметил Лукьянов. «Однако в итоге такие устремления были сведены на нет из-за внутриполитической борьбы в самих США, которая помешала администрации проводить инициативы на российском направлении», — пояснил он. «У Хантсмана был потенциал внести такой же серьезный вклад в двусторонние отношения, какой в свое время внесли, например, послы Джон Байерли или Уильям Бернс, но ему не повезло с обстоятельствами», — добавил аналитик. В целом же, по мнению Лукьянова, позиция посла США в России — важный пост и пользуется престижем, поэтому нельзя исключать, что следующим послом станет фигура масштаба Хантсмана.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Пудовкин
При участии: Александр Атасунцев
Теги: США Россия, Джон Хантсман, отставка
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