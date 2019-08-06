СМИ опубликовали заявление посла США в России об отставке

Посол США в России Джон Хантсман направил президенту Дональду Трампу прошение об отставке. В отставку он собирается уйти с 3 октября. Хантсман планирует вернуться в Юту и принять там участие в губернаторской кампании

Джон Хантсман (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

О том, что посол США Джон Хантсман подал на имя президента США Трампа прошение об отставке, сообщила американская газета The Salt Lake Tribune. Она также опубликовала заявление. Представитель посольства США в России не ответил на запрос РБК по поводу заявления.

В нем посол говорит о том, что служить послом в России было честью, особенно в этот «исторически сложный период в наших двусторонних отношениях». Хантсман также отмечает, что, подавая заявление об отставке сейчас, он дает администрации президента достаточное количество времени, чтобы найти ему замену.

Датой прекращения службы послом он просит считать 3 октября. Собеседник РБК, близкий к МИД, ранее сообщал, что о намерении Хантсмана уйти в отставку было известно давно.

Фото: sltrib.com

Письмо было направлено 6 августа, пишет The Salt Lake Tribune. «Американское гражданство — привилегия, думаю, что основной обязанностью является ответное служение стране», — начинает письмо посол. Он указывает, что вернуться домой, в Америку, чтобы «воссоединиться с растущей семьей и обязанностями дома», после двух лет службы было желанием его и его семьи. В своем заявлении посол также дает краткую характеристику своей работе и советы на будущее. «Мы должны продолжать призывать Россию к ответственности, когда ее поведение угрожает нам и нашим союзникам», — говорится в заявлении. Вместе с тем, продолжает посол, у России и США есть общие интересы, которые нельзя игнорировать. Перезагрузка или перезапуск не помогут, указывает он, — только четкое понимание американских интересов и ценностей и практическая основа для устойчивого диалога.