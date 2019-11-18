Россия дала агреман на назначение нового американского посла

Российский МИД дал предварительное согласие на прибытие в Москву нового американского посла Джона Салливана. Его кандидатуру еще должен утвердить сенат

Предварительное согласие (агреман) на начало работы в качестве руководителя американской дипломатической миссии Джону Салливану выдано, сообщил РБК собеседник в российском дипведомстве и подтвердил источник, знакомый с ходом процедуры с американской стороны. Кандидатура Салливана уже была рассмотрена комитетом по иностранным делам сената американского конгресса, для окончательного утверждения за него должен проголосовать полный состав сената. В Москве полагают, что кандидатура Салливана будет одобрена сенатом в декабре, после чего он сможет приступить к работе, сказал собеседник РБК.

О том, что Москва не видит никаких оснований сомневаться в том, что следующим послом в России будет Джон Салливан, ранее говорил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. От комментариев РБК Рябков отказался.

Помощник президента России Юрий Ушаков в октябре обещал, что вопрос о согласии на прибытие Салливана будет рассмотрен конструктивным образом. О решении президента США Дональда Трампа назначить преемником Джона Хантсмана на посту в Москве Джона Салливана было объявлено 11 октября этого года. Хантсман подал в отставку и после возвращения в США в октябре начал кампанию по выборам в губернаторы родного для него штата Юта.

Салливан работает в Госдепартаменте с 2017 года — занимает пост первого заместителя Госсекретаря Майка Помпео. До этого он шесть лет был председателем специального правительственного комитета по экономическим отношениям США и Ирака при Министерстве торговли.

Выступая в сенате 30 октября, Салливан отметил, что отношения Вашингтона и Москвы находятся на худшем со времен холодной войны уровне. К списку, по его определению, враждебных действий со стороны России он отнес вмешательство в выборы в США и союзных им странах, нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины и Грузии, использование оружия массового поражения против своих же граждан за рубежом, нарушение прав человека и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Россия эти обвинения отвергает.