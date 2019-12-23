Помпео принял присягу нового посла США в России

Госсекретарь США Майк Помпео принял присягу нового посла Соединенных Штатов в России Джона Салливана. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Помпео, новый американский посол сможет эффективно координировать усилия по укреплению сотрудничества и построения конструктивных отношений США и России.

В декабре Сенат США утвердил кандидатуру Салливана на должность посла США в России. Тогда его кандидатуру поддержали 70 сенаторов, в то время как 22 проголосовали против. Предыдущий американский посол Джон Хантсман покинул свою должность в октябре в связи с решением баллотироваться в губернаторы штата Юта.