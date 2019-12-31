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Политика ,  
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Послы России и США обсудили развитие отношений двух стран

Российский посол в США Анатолий Антонов и новый американский посол в России Джон Салливан обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений двух стран, сообщается на странице российского посольства в Facebook.

В сообщении указывается, что встреча прошла 30 декабря в резиденции главы российской дипломатической миссии в Вашингтоне.

В американском посольстве назвали сроки прибытия нового посла в Россию
Политика

Сенат США утвердил кандидатуру Салливана на пост нового посла США в России 12 декабря. 23 декабря госсекретарь США Майкл Помпео принял его присягу. В пресс- атташе американского посольства в Москве Ребекка Росс сообщали, что Салливан прибудет в Россию в начале января.

На встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Японии в конце ноября Салливан отмечал, что улучшение отношений между Россией и США зависит от выполнения минских соглашений, а также от «отказа Москвы от усилий по подрыву демократических процессов».

Предыдущий посол США в России покинул эту должность в октябре текущего года. Он подал прошение об отставке в августе в связи с решением участвовать в выборах губернатора штата Юта.
 

Теги: США, Россия, Вашингтон
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