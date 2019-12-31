Послы России и США обсудили развитие отношений двух стран

Российский посол в США Анатолий Антонов и новый американский посол в России Джон Салливан обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений двух стран, сообщается на странице российского посольства в Facebook.

В сообщении указывается, что встреча прошла 30 декабря в резиденции главы российской дипломатической миссии в Вашингтоне.

Сенат США утвердил кандидатуру Салливана на пост нового посла США в России 12 декабря. 23 декабря госсекретарь США Майкл Помпео принял его присягу. В пресс- атташе американского посольства в Москве Ребекка Росс сообщали, что Салливан прибудет в Россию в начале января.

На встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Японии в конце ноября Салливан отмечал, что улучшение отношений между Россией и США зависит от выполнения минских соглашений, а также от «отказа Москвы от усилий по подрыву демократических процессов».