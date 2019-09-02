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Посол США Хантсман заявил о тоске по теплу и верности россиян

Покидающий Россию посол США Джон Хантсман заявил, что будет скучать по теплоте и гостеприимству россиян. Об этом он сообщил в интервью «Комсомольской правде».

«Я буду скучать по многому из того, что пережил здесь: по теплоте и гостеприимству россиян, по их верности. Появляются настоящие друзья, а это не забывается», — заявил посол. Хантсман особо отметил потрясающий талант россиян, нашедший свое выражение в предметах, которые он видел во время визита в суздальский храм, и музыку, от которой «наворачиваются слезы на глаза».

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«Такого не увидишь в других частях света. И эти мгновения я никогда не забуду. А таких мгновений у меня было много, и это замечательно», — добавил он, отметив, что работа в должности посла в России была для него огромной честью.

Хантсман назвал Россию огромной, прекрасной и разной страной, добавив, что ее главным ресурсом являются «150 миллионов замечательных людей», внесших огромный вклад в мировую музыку и литературу.

Посол отметил, что последние два года стали самыми сложными в истории дипломатии. Своему преемнику он порекомендовал не терять ни минуты и отдавать всего себя работе, а также добиваться того, чтобы максимальное внимание уделялось областям, в которых у двух стран есть общие интересы.

В начале августа посол США в России Джон Хантсман подал в отставку. По версии американских СМИ, он намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора штата Юта, который он уже возглавлял с 2005 по 2009 год. Чета Хантсман покинет Россию в конце сентября. По данным New York Times, президент США Дональд Трамп намерен назначить на пост посла в России первого заместителя государственного секретаря США Джона Салливана.

Теги: посол США в России, Джон Хантсман, интервью
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