Минх оговорился и предложил Мишустина на пост спикера Госдумы

Полпред президента в Госдуме Гарри Минх предложил назначить Михаила Мишустина на пост председателя Госдумы, а не на пост председателя правительства. Такую оговорку он допустил, выступая на заседании нижней палаты парламента, трансляцию которого ведет телеканал РБК.

«Я прошу вас, уважаемые коллеги, поддержать президента Российской Федерации и дать согласие Государственной думы для назначения Михаила Владимировича Мишустина на должность председателя Государственной думы», — оговорился Минх.

Оговорку Минха присутствующие встретили смехом.