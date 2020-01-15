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Кудрин назвал послание Путина «самым дорогим» на его памяти

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценил 16-е послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию как «самое дорогое» на его памяти, передает «РИА Новости».

По словам Кудрина, озвученные президентом меры потребуют от 400 до 500 млрд руб. в год. По его словам, имеются в виду все экономические меры, включая социальные.

«Это потребует сейчас изыскать дополнительные ресурсы в размере примерно 0,4–0,5% ВВП», — сказал глава Счетной палаты.

Послание Путина Федеральному собранию. Главное
Политика

В послании Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка, а также увеличить его на 150 тыс. руб. Дополнительную выплату будут получать семьи, у которых появился второй ребенок. Таким образом, при рождении первого ребенка семьи будут получать 466 617 руб.; при рождении второго — 616 617 руб., а при появлении третьего государство выплатит за семью 450 тыс. руб. ипотечного кредита. Президент также пообещал, что программу маткапитала продлят по меньшей мере до конца 2026 года.

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Плюс к этому глава государства предложил ввести ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет для тех, у кого ежемесячный доход не превышает прожиточный минимум на человека.

Путин также заявил, что с 1 сентября 2020 года необходимо ввести доплату классным руководителям в размере не менее 5 тыс. руб., а также обеспечить бесплатное горячее питание для учащихся с первого по четвертый класс.

Теги: Алексей Кудрин, Владимир Путин, послание, бюджетные средства
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