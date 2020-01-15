Кудрин назвал послание Путина «самым дорогим» на его памяти

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценил 16-е послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию как «самое дорогое» на его памяти, передает «РИА Новости».

По словам Кудрина, озвученные президентом меры потребуют от 400 до 500 млрд руб. в год. По его словам, имеются в виду все экономические меры, включая социальные.

«Это потребует сейчас изыскать дополнительные ресурсы в размере примерно 0,4–0,5% ВВП», — сказал глава Счетной палаты.

В послании Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка, а также увеличить его на 150 тыс. руб. Дополнительную выплату будут получать семьи, у которых появился второй ребенок. Таким образом, при рождении первого ребенка семьи будут получать 466 617 руб.; при рождении второго — 616 617 руб., а при появлении третьего государство выплатит за семью 450 тыс. руб. ипотечного кредита. Президент также пообещал, что программу маткапитала продлят по меньшей мере до конца 2026 года.