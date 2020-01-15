Путин выступил за введение доплаты классным руководителям с 1 сентября

Владимир Путин предложил доплачивать классным руководителям в школах с 1 сентября. Об этом он заявил во время оглашения послания Федеральному собранию, трансляцию ведет телеканал РБК.

«Считаю необходимым уже с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета», — сказал президент.

Путин отметил, что классные руководители находятся ближе всего к ученикам, на них возложена огромная ответственность по каждодневному воспитанию школьников. И эта ответственность требует особой поддержки.