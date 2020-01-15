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Путин выступил за введение доплаты классным руководителям с 1 сентября

Владимир Путин предложил доплачивать классным руководителям в школах с 1 сентября. Об этом он заявил во время оглашения послания Федеральному собранию, трансляцию ведет телеканал РБК.

«Считаю необходимым уже с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета», — сказал президент.

Путин отметил, что классные руководители находятся ближе всего к ученикам, на них возложена огромная ответственность по каждодневному воспитанию школьников. И эта ответственность требует особой поддержки.

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Глава государства добавил, что вокруг источников финансирования новых доплат классным руководителям много споров. «Это же обязанность регионов. Но все-таки классный руководитель — это воспитатель. А это уже федеральная функция», — пояснил он.

Путин обратил также внимание, что, несмотря на введение новой доплаты, все существующие региональные выплаты за классное руководство должны быть сохранены.

Кто пришел слушать послание Путина Федеральному собранию. Фоторепортаж
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Послание президента Федеральному собранию впервые проходит в самом начале года в центральном выставочном зале «Манеж». Перенос послания на январь Путин объяснил необходимостью решать новые масштабные задачи.

Теги: Владимир Путин, школы, учителя
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