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Политика ,  
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МИД исключил обмен осужденной за контрабанду гашиша израильтянки Иссахар

Москва не рассматривает вариант обмена израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России за контрабанду наркотиков. Об этом сообщил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов, передает ТАСС.

«Вариант обмена не рассматривается, насколько мне известно. Она осуждена по уголовному законодательству. Что касается жалоб [Иссахар] в Европейский суд по правам человека, это прерогатива адвокатов. Тут мы не можем советы давать. Это ее право», — отметил дипломат.

Гражданку Израиля Нааму Иссахар задержали в московском аэропорту Шереметьево в апреле 2019 года, когда она летела с пересадкой из Дели в Тель-Авив. Таможенники нашли в ее рюкзаке 9,5 г гашиша. Девушка признала вину в хранении наркотиков, однако отвергла обвинения в контрабанде. Химкинский городской суд приговорил израильтянку к 7,5 годам лишения свободы.

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В связи с задержанием Иссахар президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо Владимиру Путину с просьбой о помиловании соотечественницы. С подобным обращением также выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впоследствии сообщил, что обращение будет рассматриваться.

Bloomberg со ссылкой на два источника писал о намерении Путина решить судьбу задержанной израильтянки лишь после того, как в Израиле закончится процесс формирования правительства.

Теги: МИД России, Израиль
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