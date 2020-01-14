МИД исключил обмен осужденной за контрабанду гашиша израильтянки Иссахар

Москва не рассматривает вариант обмена израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России за контрабанду наркотиков. Об этом сообщил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов, передает ТАСС.

«Вариант обмена не рассматривается, насколько мне известно. Она осуждена по уголовному законодательству. Что касается жалоб [Иссахар] в Европейский суд по правам человека, это прерогатива адвокатов. Тут мы не можем советы давать. Это ее право», — отметил дипломат.

Гражданку Израиля Нааму Иссахар задержали в московском аэропорту Шереметьево в апреле 2019 года, когда она летела с пересадкой из Дели в Тель-Авив. Таможенники нашли в ее рюкзаке 9,5 г гашиша. Девушка признала вину в хранении наркотиков, однако отвергла обвинения в контрабанде. Химкинский городской суд приговорил израильтянку к 7,5 годам лишения свободы.

В связи с задержанием Иссахар президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо Владимиру Путину с просьбой о помиловании соотечественницы. С подобным обращением также выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.