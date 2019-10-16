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В Кремле ответили на просьбу Нетаньяху о помиловании израильтянки

В Кремле не подтвердили получение просьбы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о помиловании его соотечественницы Наамы Иссахар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Он добавил, что российский лидер Владимир Путин только что вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов.

«Интерфаксу» в ответ на вопрос о том, получили ли в Кремле просьба Нетаньху и рассмотрят ли его, Песков ответил: «Обращение будет рассматриваться.

Ранее пресс-секретарь президента сообщал ТАСС, что ему известно о просьбе премьер-министра. Путину, по его словам, передадут обращение после того, как оно поступит по дипломатическим каналам.

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Нетаньяху попросил Путина освободить осужденную за гашиш израильтянку

Это уже третья просьба израильских властей о помиловании Наамы Иссахар. Накануне Путину направили официальный документ от имени Нетаньяху с просьбой о помиловании, сообщал Times of Israel. Ранее с подобным обращением выступил и президент Израиля Реувен Ривлин.

Нетаньяху еще на прошлой неделе, по информации Haaretz, обсуждал с Путиным освобождение Иссахар. В Москве якобы были готовы обменять израильтянку на российского хакера Алексея Буркова, задержанного в тель-авивском аэропорту им. Бен-Гуриона в 2015 году и с тех пор дожидающегося экстрадиции в США по обвинению в махинациях с кредитными картами. Однако в Израиле предпочли не ссориться с американцами и заявили, что обмен невозможен, понадеявшись на сокращение Иссахар срока.

Иссахар была задержана в столичном аэропорту Шереметьево в начале апреля. В транзитной зоне у нее обнаружили 9 г гашиша. Женщина, летевшая в Тель-Авив из Дели, признала свою вину в хранении наркотиков, однако отвергла подозрения в контрабанде. Химкинский районный суд приговорил ее к 7,5 годам тюрьмы.

Теги: Израиль, Беньямин Нетаньяху, Дмитрий Песков
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Нетаньяху попросил Путина освободить осужденную за гашиш израильтянку
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