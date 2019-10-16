В Кремле ответили на просьбу Нетаньяху о помиловании израильтянки

В Кремле ответили на просьбу Нетаньяху о помиловании израильтянки

В Кремле не подтвердили получение просьбы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о помиловании его соотечественницы Наамы Иссахар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Он добавил, что российский лидер Владимир Путин только что вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов.

«Интерфаксу» в ответ на вопрос о том, получили ли в Кремле просьба Нетаньху и рассмотрят ли его, Песков ответил: «Обращение будет рассматриваться.

Ранее пресс-секретарь президента сообщал ТАСС, что ему известно о просьбе премьер-министра. Путину, по его словам, передадут обращение после того, как оно поступит по дипломатическим каналам.