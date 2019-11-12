Bloomberg узнал о нежелании Путина делать «подарок» Нетаньяху

Нетаньяху просил Путина освободить осужденную за контрабанду наркотиков израильтянку. По данным Bloomberg, Москва откладывает решение до тех пор, пока политическая ситуация в Израиле не нормализуется

Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин (Фото: Шамиль Жуматов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин будет решать, отпускать ли на свободу осужденную за хранение наркотиков израильтянку Нааму Иссахар, лишь после того, как в Израиле закончится ситуация, связанная с формированием правительства. Об этом Bloomberg сообщили два источника, знакомые с ведущимися в Кремле обсуждениями.

По словам собеседников агентства, Путин не хочет делать «подарок» израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху, который «находится в политическом подвешенном состоянии».

В сентябре в Израиле прошли первые в истории страны досрочные выборы в парламент. Партия Нетаньяху «Ликуд» уступила блоку «Кахоль-Лаван» и получила 31 место из 120. Вместе с союзниками по правому блоку премьер получил 55 мест, а левоцентристский блок — 56. Изначально президент Израиля Реувен Ривлин поручил формирование нового правительства Нетаньяху, однако тот не смог сделать этого в назначенный срок, и мандат на формирование кабинета перешел к лидеру «Казоль-Лавана» Бени Ганцу. Если и он не сможет собрать новое правительство, парламент Израиля может в течение 21 дня предложить кандидата на пост премьер-министра. В случае же если и парламент не определится, будет объявлено о проведении новых выборов.

Израильтянку Нааму Иссахар задержали в начале апреля в московском аэропорту Шереметьево. У нее обнаружили 9 г гашиша, девушка признала вину в хранении наркотиков, но отвергла обвинения в контрабанде. Суд приговорил ее к семи с половиной годам лишения свободы. Нетаньяху трижды просил Москву помиловать Иссахар.