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Политика ,  
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Bloomberg узнал о нежелании Путина делать «подарок» Нетаньяху
Нетаньяху просил Путина освободить осужденную за контрабанду наркотиков израильтянку. По данным Bloomberg, Москва откладывает решение до тех пор, пока политическая ситуация в Израиле не нормализуется
Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин (Фото: Шамиль Жуматов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин будет решать, отпускать ли на свободу осужденную за хранение наркотиков израильтянку Нааму Иссахар, лишь после того, как в Израиле закончится ситуация, связанная с формированием правительства. Об этом Bloomberg сообщили два источника, знакомые с ведущимися в Кремле обсуждениями.

По словам собеседников агентства, Путин не хочет делать «подарок» израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху, который «находится в политическом подвешенном состоянии».

В сентябре в Израиле прошли первые в истории страны досрочные выборы в парламент. Партия Нетаньяху «Ликуд» уступила блоку «Кахоль-Лаван» и получила 31 место из 120. Вместе с союзниками по правому блоку премьер получил 55 мест, а левоцентристский блок — 56. Изначально президент Израиля Реувен Ривлин поручил формирование нового правительства Нетаньяху, однако тот не смог сделать этого в назначенный срок, и мандат на формирование кабинета перешел к лидеру «Казоль-Лавана» Бени Ганцу. Если и он не сможет собрать новое правительство, парламент Израиля может в течение 21 дня предложить кандидата на пост премьер-министра. В случае же если и парламент не определится, будет объявлено о проведении новых выборов.

Общество
Мать осужденной в России за гашиш израильтянки выпустила видеообращение

Израильтянку Нааму Иссахар задержали в начале апреля в московском аэропорту Шереметьево. У нее обнаружили 9 г гашиша, девушка признала вину в хранении наркотиков, но отвергла обвинения в контрабанде. Суд приговорил ее к семи с половиной годам лишения свободы. Нетаньяху трижды просил Москву помиловать Иссахар.

Газета Haaretz писала, что в середине октября Путин и Нетаньяху обсуждали освобождение девушки. По данным издания, Кремль планировал обменять израильтянку на российского хакера Алексея Буркова, который был задержан в Тель-Авиве в 2015 году по запросу США, где его считают причастным к махинациям с кредитными картами. Издание сообщало, что Израиль не был готов к обмену из-за нежелания портить отношения с США. Однако в начале ноября Верховный суд страны вынес временный запрет на экстрадицию Буркова. Это произошло после обращения семьи Иссахар, которая попросила отложить процесс до тех пор, пока не будет урегулирован вопрос с осужденной в России израильтянкой.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху
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Мать осужденной в России за гашиш израильтянки выпустила видеообращение
Общество
Нетаньяху попросил Путина освободить осужденную за гашиш израильтянку
Политика
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