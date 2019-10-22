Мать осужденной в России за гашиш израильтянки выпустила видеообращение

Мать израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России за контрабанду наркотиков, опубликовала видеообращение с просьбой вернуть свою дочь на родину. Запись поступила в распоряжение РБК.

«Я хочу сказать, что она прибыла из страны с другим менталитетом и она сидит в тюрьме, не понимая ни языка, ни менталитета. Я лишь прошу отправить ее домой, она не совершала ничего подобного из того, в чем ее обвиняют», — обратилась Яффа Иссахар в видеоролике.

Участвовавший в записи партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Алексей Добрынин заявил, что у защиты израильтянки стоит задача «вывернуть наизнанку» уголовное дело и донести до суда, что у приговора «нет ничего от законности, обоснованности или справедливости».

По словам адвоката, в деле отсутствует состав преступления по статье о контрабанде наркотиков, за что была осуждена Иссахар.