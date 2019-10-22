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Мать осужденной в России за гашиш израильтянки выпустила видеообращение

Мать израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России за контрабанду наркотиков, опубликовала видеообращение с просьбой вернуть свою дочь на родину. Запись поступила в распоряжение РБК.

«Я хочу сказать, что она прибыла из страны с другим менталитетом и она сидит в тюрьме, не понимая ни языка, ни менталитета. Я лишь прошу отправить ее домой, она не совершала ничего подобного из того, в чем ее обвиняют», — обратилась Яффа Иссахар в видеоролике.

Участвовавший в записи партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Алексей Добрынин заявил, что у защиты израильтянки стоит задача «вывернуть наизнанку» уголовное дело и донести до суда, что у приговора «нет ничего от законности, обоснованности или справедливости».

По словам адвоката, в деле отсутствует состав преступления по статье о контрабанде наркотиков, за что была осуждена Иссахар.

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«Всякое деяние, которое совершено на территории государства, становится преступным только в том случае, если оно переставляет общественную опасность для его граждан», — также добавил еще один адвокат коллегии Вадим Клювгант, пояснив, что израильтянка не представляла для России подобную угрозу.

Гражданка Израиля Наама Иссахар в начале апреля была задержана в московском аэропорту, где у нее обнаружили 9 г гашиша. Девушка признала вину в хранении наркотиков, однако отвергла обвинения в контрабанде. Суд приговорил израильтянку к семи с половиной годам лишения свободы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил три обращения к российским властям с просьбой о помиловании заключенной.

Как писала Haaretz, израильский премьер в середине октября обсуждал с президентом России Владимиром Путиным освобождение Иссахар. По информации издания, в Кремле планировали обменять израильтянку на российского хакера Алексея Буркова, задержанного в Тель-Авиве в 2015 году. Однако в Израиле отказались идти на это соглашение, не желая портить отношения с Соединенными Штатами.

Теги: Израиль, наркотики, арест
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