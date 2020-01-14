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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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Росавиация оценила принятые для безопасности полетов над Ираном меры

Меры, которые авиакомпании приняли для обеспечения безопасности полетов на Ближнем Востоке после трагедии с украинским Boeing 737 в Тегеране, являются достаточными. К таким выводам пришли в Росавиации после совещания с главами российских авиакомпаний, сообщается на сайте ведомства.

Встреча прошла 13 января. По ее итогам участники пришли к выводу, что российским перевозчикам нужно продолжать использовать воздушное пространство Ирана, следуя рекомендациям Росавиации о корректировке маршрутов и расписании полетов.

При этом авиакомпании не летают над Ираком и не планируют полетов в воздушном пространстве этой страны в ближайшее время, указывается в сообщении.

Росавиация рекомендовала усилить безопасность полетов на Ближнем Востоке
Общество

8 января самолет «Международных авиалиний Украины» (МАУ) потерпел крушение под Тегераном. Жертвами катастрофы стали 176 человек. После этого Росавиция посоветовала российским авиакомпаниям не летать над Ираком и Ираном.

Непосредственно в Тегеран из российских перевозчиков летает только «Аэрофлот». В Ирак не осуществляет рейсы ни одна их российских компаний. При этом над Ираном и Ираком пролетают самолеты «Аэрофлота», S7, «Победы», «Уральских авиалиний» и Azur Air. После рекомендаций ведомства все названные компании сообщили о подготовке альтернативных маршрутов. 9 января Росавиация также порекомендовала российским авиакомпаниям ввести дополнительные меры безопасности для полетов в ближневосточном регионе. В ведомстве отметили, что это необходимо сделать из-за активных боевых действий в регионе. Содержание разработанных ведомством рекомендаций не раскрыли.

Иран признал вину за гибель украинского Boeing от ракеты
Политика

Росавиация предложила российским перевозчикам не летать над Ираком и Ираном еще до того, как 11 января Иран официально признал свою вину в катастрофе с украинским самолетом. В иранском Генштабе сообщили, что лайнер оператор ПВО страны принял его за «вражеский объект» и самостоятельно сбил его без согласования со штабом. В день крушения, 8 января, Иран также атаковал базы в Ираке, где размещались американские военнослужащие. Это было сделано в ответ на авиаудар США, в результате которого в ночь на 3 ноября погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

В день после катастрофы иранские власти называли причиной падения самолета возгорание в двигателе.

Теги: Росавиация, Иран, крушение
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