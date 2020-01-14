Росавиация оценила принятые для безопасности полетов над Ираном меры

Меры, которые авиакомпании приняли для обеспечения безопасности полетов на Ближнем Востоке после трагедии с украинским Boeing 737 в Тегеране, являются достаточными. К таким выводам пришли в Росавиации после совещания с главами российских авиакомпаний, сообщается на сайте ведомства.

Встреча прошла 13 января. По ее итогам участники пришли к выводу, что российским перевозчикам нужно продолжать использовать воздушное пространство Ирана, следуя рекомендациям Росавиации о корректировке маршрутов и расписании полетов.

При этом авиакомпании не летают над Ираком и не планируют полетов в воздушном пространстве этой страны в ближайшее время, указывается в сообщении.

8 января самолет «Международных авиалиний Украины» (МАУ) потерпел крушение под Тегераном. Жертвами катастрофы стали 176 человек. После этого Росавиция посоветовала российским авиакомпаниям не летать над Ираком и Ираном.